موافقت مجلس با طرح تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱- عملکرد مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تا حال چگونه بوده است؟

۲- میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه بوده است؟

۳- بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه از اول تا به حال و همچنین دریافتی‌های مدیران آن مجموعه

۴- بررسی چگونگی و نحوه اختصاص اعتبارات در اختیار این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف

۵- بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه با شرکت‌ها، اشخاص و پیمانکاران در طول دوران فعالیتشان

۶- بررسی میزان موفقیت ستاد در برنامه‌های پیش‌بینی شده و نحوه عمل به مصوبات و بخش‌نامه‌ها و قوانین بالادستی و مصوب مجلس

۷- بررسی مأموریت‌های داخلی و خارجی مسئولین ستاد و هزینه‌های انجام شده و ضرورت این مأموریت‌ها

۸- آیا مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه علی‌رغم میزان اعتبارات هزینه شده، مرتفع گردیده است؟

۹- میزان هزینه‌کرد و انطباق نتایج با ارقام هزینه شده

۱۰- سهم دانشگاه‌ها و افراد مختلف در طرح‌های پژوهشی ارائه شده چگونه بوده است؟

۱۱- اثربخشی پروژه‌های اجرا شده تا چه میزان بوده است؟

۱۲- نتیجه طرح‌های تحقیقاتی انجام گرفته توسط پژوهشگران داخلی و خارجی چه بوده است و میزان تأثیر آن طرح‌ها بر تصمیمات اجرایی چه اندازه بوده است؟

۱۳- میزان انطباق سیاست‌های اجرا شده با زیست بوم منطقه چه میزان بوده است؟

۱۴- تأثیر سیاست‌ها و پروژه‌های اجرای شده بر معیشت مردم چه بوده است و میزان صیانت معیشتی از زندگی میلیون‌ها نفر از مردم منطقه به خصوص اقشار محروم و کشاورزان چه میزان بوده است؟

۱۵- علت نیمه تمام گذاشتن برخی از پروژه‌های استان‌های مجاور دریاچه ارومیه و رهاشدگی آنها در سال‌های اخیر چه بوده است؟ کدام پروژه‌ها و به چه دلایلی رها شده‌اند؟ آیا مطالعات غلط بوده یا دلایل دیگری داشته است؟

۱۶- علت کم اثر بودن یا عدم اثربخشی بخشی از پروژه‌های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه چه بوده است؟

۱۷- بررسی‌های مالی، زیست محیطی، اجرایی و پژوهشی مرتبط با ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد مطالبه است.

۱۸- تفاوت ارقام و مبالغ داده شده به طرح‌های مختلف و بررسی روایی آنها چه بوده است؟ تمام طرح‌ها، مبالغ و مجریان آنها مورد بررسی قرار گیرد.