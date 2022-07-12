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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۴

معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی البرز:

زیرساخت‌های گردشگری محور کرج - کندوان تقویت می‌شود

زیرساخت‌های گردشگری محور کرج - کندوان تقویت می‌شود

البرز- معاون گردشگری مدیر کل میراث فرهنگی البرز گفت: با توجه به ایجاد محور تهران- شمال برای تردد مسافران محور کرج- کندوان به مسیر هدف گردشگری تبدیل شده و نیاز به تقویت زیرساخت‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام علی‌محمدی تصریح کرد: البرز از لحاظ موقعیت جغرافیایی با بسیاری از دیگر استان‌ها متفاوت است. ویژگی‌هایی مانند اتصال به پایتخت می‌تواند هم به عنوان فرصت و هم تهدید مطرح باشد. فرصت از این لحاظ که می‌تواند محلی برای استراحت و گذران اوقات فراغت گردشگران باشد.

وی افزود: اکنون با توجه به ایجاد محور مواصلاتی تهران- شمال برای تردد مسافران، جاده کرج-کندوان که در حوزه استان البرز است تقریباً به جاده گردشگری تبدیل شده و با وجود روستاهای هدف گردشگری ظرفیت بالایی در بوم‌گردی دارد.

معاون گردشگری مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اینکه این جاده از حالت ترانزیت خارج شده و به عنوان یک جاده گردشگری قلمداد می‌شود، اظهار کرد: «اکنون باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های گردشگری برای این جاده که مسافرپذیر شده و از لحاظ توریستی بیشتر مورد توجه قرار دارد، باشیم.

وی تأکید کرد: متناسب با نوع گردشگران البرز که بیشتر مایل به دیدن جاذبه‌های طبیعی و تفریحی هستند نیاز است تا اقامتگاه‌هایی ساخته شود که گردشگران بتوانند با هزینه مناسب‌تر به اقامت در استان بپردازند.

کد مطلب 5536497

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