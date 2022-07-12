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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۱

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

زنده نگه داشتن شعائر الهی خواسته شهدا است

زنده نگه داشتن شعائر الهی خواسته شهدا است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ادامه راه شهدا و اهل بیت (ع) پیام شهدا است، افزود: شهدا از ما می‌خواهند که شعائر الهی را در جامعه زنده نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تشییع دو شهید مدافع امنیت و وطن در شهرکرد، اظهار کرد: شهدا در راستای برقراری امنیت جامعه از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه همه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم، تصریح کرد: شهدا بر گردن همه آحاد جامعه حق دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: مدافعان وطن و امنیت برای حفظ آرامش، امنیت جانی، مالی و ناموس به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه ادامه راه شهدا و اهل بیت (ع) پیام شهدا است، افزود: شهدا از ما می‌خواهند که شعائر الهی را در جامعه زنده نگه داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از پر رنگ شدن منکرات در جامعه، اعلام کرد: مدافعان امنیت و وطن هیچگاه تنها نیستند و ما همیشه در کنار آن‌ها قرار داریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مدافعان وطن و امنیت برای برقراری امینت همیشه در مقابل شرارت‌ها قرار دارند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در ادامه این مراسم با بیان اینکه شهدا برای حفاظت از نظم و امنیت کشور جان خود را فدا کردند، مطرح کرد: شهدای امنیت از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار هستند.

سردار منوچهر امان اللهی ادامه داد: مأموران انتظامی برای برقراری امنیت جان خود را در طبق اخلاص قرار می‌دهند.

وی شهدا را سرمایه، عزت و آبروی جامعه دانست و. اعلام کرد: با به شهادت رسیدن نیروهای امنیت توسط اخلال گران نه تنها مدافعان امنیت صحنه را خالی نمی‌کنند بلکه محکم‌تر از قبل با این افراد برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 5536535

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