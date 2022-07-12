زنده نگه داشتن شعائر الهی خواسته شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تشییع دو شهید مدافع امنیت و وطن در شهرکرد، اظهار کرد: شهدا در راستای برقراری امنیت جامعه از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه همه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم، تصریح کرد: شهدا بر گردن همه آحاد جامعه حق دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: مدافعان وطن و امنیت برای حفظ آرامش، امنیت جانی، مالی و ناموس به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه ادامه راه شهدا و اهل بیت (ع) پیام شهدا است، افزود: شهدا از ما می‌خواهند که شعائر الهی را در جامعه زنده نگه داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از پر رنگ شدن منکرات در جامعه، اعلام کرد: مدافعان امنیت و وطن هیچگاه تنها نیستند و ما همیشه در کنار آن‌ها قرار داریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مدافعان وطن و امنیت برای برقراری امینت همیشه در مقابل شرارت‌ها قرار دارند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در ادامه این مراسم با بیان اینکه شهدا برای حفاظت از نظم و امنیت کشور جان خود را فدا کردند، مطرح کرد: شهدای امنیت از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار هستند.

سردار منوچهر امان اللهی ادامه داد: مأموران انتظامی برای برقراری امنیت جان خود را در طبق اخلاص قرار می‌دهند.

وی شهدا را سرمایه، عزت و آبروی جامعه دانست و. اعلام کرد: با به شهادت رسیدن نیروهای امنیت توسط اخلال گران نه تنها مدافعان امنیت صحنه را خالی نمی‌کنند بلکه محکم‌تر از قبل با این افراد برخورد خواهند کرد.