  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

جمالی نژاد خبر داد؛

تشکیل کارگروه‌های استانی پایش ساختمان‌های ناایمن شهری

تشکیل کارگروه‌های استانی پایش ساختمان‌های ناایمن شهری

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور از ابلاغ دستورالعمل تشکیل کارگروه‌های استانی پایش ساختمان‌های ناایمن شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری که برگزار شد، هدف از تشکیل این کار گروه را شناسایی ساختمان‌های ناایمن، پرخطر و ناپایدار در برابر آتش سوزی زلزله و فرونشست و همچنین اتخاذ راهکارهای قانونی در رفع خطر و پایدارسازی ساختمان‌های شناسایی شده؛ عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها در گام اول در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود، افزود: این کارگروه با حضور دستگاه‌های ذیربط و به دبیری استانداری تشکیل می‌شود و در آن شهردار و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرمربوطه و رئیس نظام مهندسی هم حضور دارند.

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به برخی چالش‌های حوزه ایمنی در مناطق شهری نظیر ساخت و سازهای ناایمن، اسکان غیررسمی، عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها و عدم هماهنگی در این بخش، عدم تهیه طرح‌های توسعه شهری با نگاه ایمنی و عدم نهادینه سازی تفکر مدیریت ریسک اشاره نمود و با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴۰۰ شهرداری در کشور و اینکه ۷۹ درصد مساحت کشور در پهنه آسیب پذیر قرار گرفته، تصریح کرد: با ابزارها و امکانات قرن بیستمی نمی‌توان مشکلات شهرها، بویژه شهرهای بزرگ، را حل کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه ارتقای ایمنی در شهرها نیازمند مرور و بازاندیشگی و بازتعریف مفاهیم بر اساس تغییرات صورت گرفته در رویکردهای جدید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و مدنظر قرار دادن اصول تاب آوری شهری هستیم.

جمالی نژاد ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون ابعاد مختلف شهرنشینی، تغییر در رویکردهای حوزه مدیریت شهری و موضوع بااهمیت ایمنی شهری باید به افزایش مشارکت‌های مردمی و رویکردهای دانش بنیان، دانش پایه و علم محور منتهی شود.

وی با بیان اینکه در شاخص‌ها شهر اسلامی در کنار تقوا، عزت و انصاف بر امنیت و ایمنی هم تاکید شده است، گفت: در حوزه آتش نشانی و ایمنی با قدیمی بودن برخی امکانات و تجهیزات مواجهیم که ضرورت دارد برای ورود علم و دانش جدید از توانمندی‌های شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی بهره لازم را برد و به مباحث خودایمن کردن، ارائه آموزش‌های مردمی و فرهنگ سازی توجه ویژه ای داشت.

وی همچنین از پی گیری های صورت گرفته در وزارت کشور برای رفع مشکلات معیشتی آتش نشانان خبر داد.

کد مطلب 5536547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها