به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری که برگزار شد، هدف از تشکیل این کار گروه را شناسایی ساختمان‌های ناایمن، پرخطر و ناپایدار در برابر آتش سوزی زلزله و فرونشست و همچنین اتخاذ راهکارهای قانونی در رفع خطر و پایدارسازی ساختمان‌های شناسایی شده؛ عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها در گام اول در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود، افزود: این کارگروه با حضور دستگاه‌های ذیربط و به دبیری استانداری تشکیل می‌شود و در آن شهردار و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرمربوطه و رئیس نظام مهندسی هم حضور دارند.

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به برخی چالش‌های حوزه ایمنی در مناطق شهری نظیر ساخت و سازهای ناایمن، اسکان غیررسمی، عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها و عدم هماهنگی در این بخش، عدم تهیه طرح‌های توسعه شهری با نگاه ایمنی و عدم نهادینه سازی تفکر مدیریت ریسک اشاره نمود و با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴۰۰ شهرداری در کشور و اینکه ۷۹ درصد مساحت کشور در پهنه آسیب پذیر قرار گرفته، تصریح کرد: با ابزارها و امکانات قرن بیستمی نمی‌توان مشکلات شهرها، بویژه شهرهای بزرگ، را حل کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه ارتقای ایمنی در شهرها نیازمند مرور و بازاندیشگی و بازتعریف مفاهیم بر اساس تغییرات صورت گرفته در رویکردهای جدید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و مدنظر قرار دادن اصول تاب آوری شهری هستیم.

جمالی نژاد ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون ابعاد مختلف شهرنشینی، تغییر در رویکردهای حوزه مدیریت شهری و موضوع بااهمیت ایمنی شهری باید به افزایش مشارکت‌های مردمی و رویکردهای دانش بنیان، دانش پایه و علم محور منتهی شود.

وی با بیان اینکه در شاخص‌ها شهر اسلامی در کنار تقوا، عزت و انصاف بر امنیت و ایمنی هم تاکید شده است، گفت: در حوزه آتش نشانی و ایمنی با قدیمی بودن برخی امکانات و تجهیزات مواجهیم که ضرورت دارد برای ورود علم و دانش جدید از توانمندی‌های شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی بهره لازم را برد و به مباحث خودایمن کردن، ارائه آموزش‌های مردمی و فرهنگ سازی توجه ویژه ای داشت.

وی همچنین از پی گیری های صورت گرفته در وزارت کشور برای رفع مشکلات معیشتی آتش نشانان خبر داد.