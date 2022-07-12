سامانه وکالت تخصصی برای نخستین بار در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور ریاست مرکز وکلا قوه قضائیه در نشست راه اندازی سامانه وکالت تخصصی اعلام کرد که کلیه وکلا اعم از وکلا محرم مرکز وکلا یا کانون وکلا در سراسر کشور می‌توانند جهت درخواست صدور یا شرکت در دوره‌های آموزشی وکالت تخصصی به سامانه وکالت تخصصی مراجعه کنند

وی افزود به موجب این حرکت بزرگ از این پس خدمات تخصصی وکالت به مردم ارائه و تبعا کاهش هزینه‌های دادرسی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقا سطح دادرسی و کاهش فساد مربوطه را شاهد خواهیم بود.

در این نشست محمد مسعود یوسفی، مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا به تشریح سامانه، شیوه نامه و اقدامات انجام شده پرداخت و اعلام نمود از امروز سامانه وکالت تخصصی آماده ثبت نام خواهد بود.

با توجه به گستردگی مباحث حقوقی، تنوع دعاوی، پیشرفت‌های علمی و تورم قوانین و مقررات قطعاً ادعای تخصص و مهارت در کلیه دعاوی مورد نیاز اشخاص ادعایی نادرست بوده و افراد برای دعاوی خود به دنبال متخصصین امر خواهند بود. مضافاً بر اینکه تخصصی شدن وکالت و ورود وکلای متخصص به محاکم موجب کاهش اطاله و زمان فرآیند دادرسی، جلوگیری از هدر رفت هزینه دادرسی افراد و کاهش فساد در نظام قضائی خواهد بود.

دپارتمان وکالت تخصصی متشکل از هفت دپارتمان و سی و هفت کمیته که وظیفه آموزش، سنجش، صدور و تمدید گواهی وکالت تخصصی در ۳۷ رشته تخصصی را دارا است برای اولین بار اقدام به طراحی دوره‌های وکالت تخصصی ویژه ی وکلا نموده و امید است با برگزاری دوره‌های مذکور و بر مبنای شیوه نامه‌ی وکالت تخصصی فصلی جدید و متعالی را در ارائه خدمات حقوقی رقم بزند.