مجتبی خالدی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عملیات انتقال قلب اهدایی جوان ۲۵ ساله مشهدی برای پیوند به بیمار تهرانی تحت نظر سازمان اورژانس کشور و با هماهنگی و همکاری اداره پیوند وزارت بهداشت و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

وی افزود: قلب امید عقیقی ۲۰ ساله که در تاریخ ۱۱ تیرماه به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، از بیمارستان منتصریه مشهد به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور بیان کرد: این عملیات، چهل و چهارمین عملیات انتقال قلب توسط سازمان اورژانس کشور و چهارمین انتقال قلب در سال ۱۴۰۱ است.

خالدی تصریح کرد: بیمار گیرنده قلب، آقای ۵۳ ساله‌ای بود که طی این حرکت بزرگ، فرصتی دوباره برای حیات گرفت.