آتش سوزی در سیتی سنتر اصفهان / نیروی امدادی از ۵ ایستگاه اعزام شد

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ۱۲ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی در یکی از رستوران‌های مجتمع تجاری سیتی سنتر سپاهانشهر اتفاق افتاده است، تصریح کرد: با توجه به احتمال سرایت حریق به دیگر نقاط این مجتمع علاوه بر نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۱۳، نیروهای امدادی از ایستگاه‌های شماره ۱۲، ۳ ،۱۱ و ۲۵ و نردبان ۶۲ متری از ایستگاه شماره ۲۳ به همراه آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل، سرآتشیار علیدادی مدیر کشیک و سرآتشیاران حیدری و شکرانیپور افسران کشیک وقت راهی محل آتش سوزی شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه کرد: اکیپ اعزامی در کمترین زمان ممکن در محل حریق حاضر شدند و با اقدامی سریع آشپزخانه رستوران را که از قسمت هواکش‌ها طعمه حریق واقع شده بود اطفا و از سرایت آتش به دیگر نقاط جلوگیری کردند.

وی گفت: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.