به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه صهیونیستی هاآرتص، در گزارشی در آستانه سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به روابط دیرینه میان ریاض و تل آویو پرداخته و شاهزاده بندر بن سلطان رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی را به عنوان معمار این روابط معرفی کرده است.

در این گزارش با اشاره به ملاقات‌ها و دیدارهای مخفیانه بندر بن سلطان با مقامات صهیونیست و مسئولان موساد از جمله ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو، آمده است: با وجود اینکه تلاش‌های وی به نتیجه‌ای که مدنظر داشت نرسید اما همین اقدامات موجب برگزاری دیداری بی سابقه میان مقامات سعودی و اسرائیلی در کاخ پادشاهی جده و نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف شد.

گفتنی است در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره نزدیک بودن زمان عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو، منتشر شده است. در عین حال تحلیلگران معتقدند کشورهایی نظیر امارات و بحرین بدون چراغ سبز عربستان سعودی هرگز جرأت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را نداشتند و این ریاض بوده که در توافقات آبراهام نقشی جدی را ایفا کرده است.