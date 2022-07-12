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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

گزارش هاآرتص؛

معمار روابط ریاض و تل‌آویو کیست؟

معمار روابط ریاض و تل‌آویو کیست؟

روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت که روابط میان ریاض و تل آویو اوایل دهه ۸۰ میلادی آغاز شده و معمار آن کسی نیست جز، بندر بن سلطان رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی!

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه صهیونیستی هاآرتص، در گزارشی در آستانه سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به روابط دیرینه میان ریاض و تل آویو پرداخته و شاهزاده بندر بن سلطان رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی را به عنوان معمار این روابط معرفی کرده است.

در این گزارش با اشاره به ملاقات‌ها و دیدارهای مخفیانه بندر بن سلطان با مقامات صهیونیست و مسئولان موساد از جمله ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو، آمده است: با وجود اینکه تلاش‌های وی به نتیجه‌ای که مدنظر داشت نرسید اما همین اقدامات موجب برگزاری دیداری بی سابقه میان مقامات سعودی و اسرائیلی در کاخ پادشاهی جده و نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف شد.

گفتنی است در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره نزدیک بودن زمان عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو، منتشر شده است. در عین حال تحلیلگران معتقدند کشورهایی نظیر امارات و بحرین بدون چراغ سبز عربستان سعودی هرگز جرأت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را نداشتند و این ریاض بوده که در توافقات آبراهام نقشی جدی را ایفا کرده است.

کد مطلب 5536752

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