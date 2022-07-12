رویکرد پیچیده عربستان برای تشویق به عادی سازی روابط با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مؤسسه آمریکایی «بروکینگز» امروز سهشنبه در گزارشی فاش کرد: عربستان سعودی رویکرد پیچیدهای را برای سوق دادن کشورهای عربی به سوی به رسمیت شناختن علنی موجودیت اسرائیل از طریق به اصطلاح توافقهای صلح ابراهیم در پیش گرفته است و این یعنی روابط بین ریاض- تل آویو شاهد سابقهای طولانی از همکاریهای محرمانه بین دو طرف بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: عربستان سعودی در ظاهر اعلام میکند که تنها در صورتی اسرائیل را به رسمیت میشناسد که برای حل مناقشه فلسطین و ایجاد راهکاری در راستای تشکیل دو قلمرو مستقل، تحرکی جدی صورت گیرد. اما به نظر میرسد که ریاض اجازه برقراری و توسعه روابط سیاسی و نظامی نزدیک ترین متحدان خود با اسرائیل را صادر و حتی گسترش آن را تشویق کرده است.
بر اساس این گزارش، همکاری پنهانی بین سعودیها و اسرائیلیها به اوایل دهه ۶۰ باز میگردد، زمانی که هر دو طرف از سلطنت طلبان یمن علیه دولت مصر و جمهوری مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی در صنعا حمایت کردند.
سرویسهای اطلاعاتی عربستان و اسرائیل برای تحویل سلاح و ارائه تخصص و تجربه نظامی به سلطنت طلبان یمنی که مقیم عربستان بودند، هماهنگی داشتند و یمنیها در هتل «دورچستر» لندن با رئیس موساد و رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان دیدار کردند. سپس در سال ۱۹۹۳ توافقنامه اسلو تماسها و ارتباطات پشت پرده ریاض - تل آویو را تسهیل کرد.
گزارش بروکینگز میافزاید: بحرین و امارات که از متحدان اصلی سعودی در خلیج فارس هستند، در سال ۲۰۲۰ اسرائیل را به رسمیت شناختند و سعودیها اجازه پرواز مستقیم از تل آویو به منامه، ابوظبی و دبی را از طریق حریم هوایی خود داده است و به نظر میرسد که اقدام بحرین و امارات در به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بدون موافقت عربستان سعودی نبوده است.
در پایان این گزارش آمده است: اسرائیل تماسها و ارتباطات محرمانه خود را با سعودیها پنهان میکند، اما به رسمیت شناخته شدن توسط ریاض را راهی برای پایان انزوای خود در جهان اسلام میداند. با این وجود، تل آویو در ارزیابی نفوذ عربستان مبالغه میکند چرا که شمار زیادی از کشورهای اسلامی در مسیر سعودیها برای عادی سازی روابط با اسرائیل و به رسمیت شناختن آن حرکت نمیکنند. مثلاً الجزایر به عنوان بزرگترین کشور عربی و آفریقایی مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل است؛ عراق نیز اخیراً قانون جرم انگاری عادی سازی روابط را در پارلمان تصویب کرده است؛ پاکستان هم به عنوان تنها کشور مسلمان هستهای همچنان مخالف این روند است. با تمام این تفاصیل، اسرائیلیها همچنان برای به رسمیت شناختن رسمی خود به دنبال عربستان هستند.
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