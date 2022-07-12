اجرای سند تحول قوه قضاییه در تمام سطوح باید پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اول قوه قضائیه صبح امروز در مراسمی از مدیران برتر ستادی قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول و سید محمد صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه تقدیر شد.

حجت الاسلام محمد مصدق در این مراسم با تبریک دهه امامت ولایت و فرارسیدن عیدغدیر خم، اظهار کرد: امروز انتظار جامعه ایجاد تحول جدی در دستگاه قضا است.

وی با اشاره به تحول ملموس در قوه قضائیه در طول یک‌سال تصدی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسند ریاست دستگاه قضا، افزود: یکی از پشتوانه‌های مدیریت تحول گرا نیروی انسانی است که باید در همه نهادها و قوه قضائیه به آن توجه شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در قوه قضائیه شاهد فعالیت مجموعه‌ای از نیروهای زحمتکش، فاضل و متدین هستیم که با وجود همه محدودیت‌ها به صورت شبانه روزی و جهادی مشغول به فعالیت هستند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلف بکارگیری نیروهای کار آمد، جهادی، شایسته و همچنین تربیت مدیران خوب و ارج نهادن به قضات و کارکنان را مورد توجه ویژه قرار داده و در حکم ریاست قوه قضائیه نیز بر این امر تاکید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضائی در هفته قوه قضائیه موضوع شخصیت سازی را به عنوان یکی از نیازهای قوه قضائیه مطرح کردند، افزود: در قوه قضائیه باید مدیران و مسئولان خوب شناسایی شوند تا با بازنشستگی برخی مدیران مسئولیت آن‌ها به افراد لایق سپرده شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در انتخاب مدیران نمونه مؤلفه‌های بسیاری مدنظر بوده است، گفت: تلاش قوه قضائیه در این مرحله باید اجرای دقیق سند تحول در تمام سطوح باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در یک سال آینده باید فرمایشات مقام معظم رهبری را در راستای اجرای سند تحول اجرا کنیم، افزود: در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائیه در محضر رهبر انقلاب، ایشان مانند یک متخصص تمام عیار و با اشراف کامل در مورد فعالیت‌های قوه قضائیه صحبت کردند و وظیفه ما قدم برداشتن برای اجرای این فرمایشات است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پیگیری اجرای سند تحول بر اساس دستور ریاست دستگاه قضا، گفت: در این خصوص ستاد مذکور تقویت و قرارگاهی نیز به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا به صورت شبانه روزی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش شود.

وی همچنین با بیان اینکه تا ۲ هفته آینده پیش نویسی برای عملیاتی شدن فرامین رهبر انقلاب آماده می‌شود، افزود: وظیفه تمامی معاونت‌های قوه قضائیه در این برنامه مشخص خواهد شد و بسیار امیدواریم برای سال جدید انتظارات مقام معظم رهبری بر آورده شود.

وی اظهار کرد: امسال با یک برنامه ریزی جهادی و ویژه در اجرای سند تحول گام بر می‌داریم تا تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس دستگاه انجام شود که این امر با همکاری تمامی کادر قضائی، اداری و مدیران قوه قضائیه امکان پذیراست.

معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این مراسم با بیان اینکه از سال‌گذشته بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه در کنار قضات و کارمندان نمونه از مدیران برتر نیز در هفته قوه قضائیه تقدیر می‌شود، افزود: مبنی بر این استدلال که نقش یک مدیر می‌تواند در بعضی از جوانب در تحول بخشی و کارآمدی دستگاه قضا بیشتر از سایر افراد باشد و مدیران کارآمد موتور متحرکه اصلی در تحول قوه قضائیه هستند.

سید محمد صاحب‌کار گفت: امسال از ۴ نفر از رؤسای کل دادگستری و با هماهنگی دادستانی کل کشور از ۳ دادستان نمونه و ۲ عضو شورای عالی قضائی بر اساس ارزیابی عملکرد و اقدامات تحولی آنان در ۶ تیر ماه تقدیر شد.

وی افزود: در فرآیند انتخاب مدیران نمونه ۲ برابر ظرفیت مدیر به معاونت راهبردی قوه قضائیه معرفی شده بود و با تشکیل کارگروهی که دبیرخانه این کارگروه در معاونت راهبردی مستقر بود پس از بررسی فعالیت‌های تحولی این مدیران افراد نمونه انتخاب شدند که امروز از آن‌ها تقدیر خواهد شد.

معاون راهبردی قوه قضائیه بابیان فرمایش مقام معظم رهبری به مناسبت گرامیداشت قوه قضائیه در خصوص شناسایی و تشویق مدیران دستگاه قضا، افزود: بر این اساس دامنه تشویق مدیران جهادی و زحمتکش قوه قضائیه توسعه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به طراحی مدل‌های شایستگی برای مدیران توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه، اضافه کرد: باید با شناسایی مدیران مستعد در این زمینه آن‌ها را وارد فرآیند رشد کرده و متناسب با اقتضائات با هماهنگی سایر بخش‌ها قدم به قدم؛ فرآیند توانمند سازی مدیریت دستگاه قضا را ادامه بدهیم.