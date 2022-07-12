به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال گذشته و همچنین برنامه‌های پیش رو ارائه شد.

سردار جلالی، رئیس سازمان پدافندغیرعامل در خصوص برگزاری این نشست گفت: در این جلسه به دنبال ایجاد هماهنگی و هم افزایی در برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل هستیم که مبانی اولیه آن هماهنگ شده است و اگر با یاری خدا در ادامه هم به نتیجه برسد می‌توانیم در آموزش‌ها، تأمین تجهیزات، برگزاری مانور و … با یکدیگر هم افزایی داشته باشیم.

وی به نقش نیروهای داوطلب مردمی در حوادث نیز اشاره کرد و گفت: نقش نیروهای داوطلب مردمی در مدیریت بحران مهم و مؤثر است و زلزله سر پل‌ذهاب نشان داد به‌کارگیری و هماهنگی نیروهای داوطلب می‌تواند ظرفیت خوبی ایجاد کند. مشخصاً نیروهای بسیج وسایر نیروهای داوطلب می‌توانند در این زمینه‌ها کمک بسیاری داشته باشند.

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست گفت: در تهران از هر گسلی که فاصله بگیریم به گسل دیگری نزدیک می‌شویم و متأسفانه تهران پتانسیل وقوع زلزله با بزرگای ۷ در مقیاس ریشتر را دارد و در زلزله‌های بیشتر از بزرگای شش ریشتر در تهران آسیب‌های سازه‌ای وارد می‌شود.

وی افزود: از این رو اقدامات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نظام مدیریت بحران تهران مبتنی بر احتمال تخریب‌سازه، بسته شدن راه‌های ارتباطی و … است که این امر نیازمند

مدیریت بحران تمرکز زدایی شده و محله محور است. بر این اساس ۲۲ پایگاه مدیریت بحران و ۲۲ مدیر بحران و پدافند غیر عامل در مناطق تهران فعال شده‌اند.

وی افزود: همچنین در ۱۰۳ نواحی شهر تهران یک سوله مدیریت بحران ساخته شده و در ۴۰ ناحیه دیگر باید ایجاد شود و در برخی نواحی بیش از یک پایگاه مدیریت بحران وجود دارد. در این میان مناطق ۱ و ۳ فقیرین مناطق از نظر زیرساخت‌های مدیریت بحران بشمار می آیند.

نصیری گفت: در پایگاه‌های مدیریت بحران محلی برای دپوی اقلام امدادی و همچنین فضای باز وجود دارد، اما شهروندان باید توجه داشته باشند که این پایگاه‌ها محل اسکان اضطراری نیست، بلکه مرکز فرماندهی محلی است. به همین دلیل هم است که در کنار این پایگاه‌ها دکل‌های ارتباط پایدار مستقر می‌شود که این طرح در حال تکمیل است. در این پایگاه‌ها اورژانس و هلال احمر نیز مستقر است.

وی افزود: همچنین خانه‌های دوام و ایمنی در سرای محلات مناطق شهر تهران ایجاد شده و ۲۲ هزار داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) آموزش دیده اند و مقرر است در بحث‌های پیشگیری و ارزیابی خطر و شناخت کانون‌های بحران زا و خطر آفرین محلات و ایجاد مدیریت بحران محلی همکاری کنند.

نصب ۲۴ شتاب‌نگار جدید زلزله تا پایان امسال

نصیری در خصوص تکمیل و راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله کلانشهر تهران افزود: برای تکمیل این سامانه به ۵۰ شتابنگار نیاز داریم که ۲۶ شتاب نگار تاکنون نصب شده است و ۲۴ شتاب نگار باقی مانده در دوره جدید مدیریت شهری مصوب شده و تا آخر امسال نصب می‌شود و بدین ترتیب سامانه هشدار سریع زلزله تهران تکمیل می‌شود. در مرحله اول هشدار اتوماتیک برای قطع گاز، آب، بازشدن درب ایستگاه‌های آتش نشانی و توقف مترو استفاده می‌شود و هشدار عمومی نیست. در عین حال نظام نامه بهره برداری از سامانه همزمان با تکمیل آن نیز تهیه خواهد شد.

ضرورت بروزرسانی نقشه ریسک برای محلات تهران

نصیری در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: زمانی که ارزیابی‌های خطر به‌روز باشد می‌توان چشم اندازهای جدیدی ایجاد کرد و با پیشگیری و اقدام مؤثر از بروز حوادث جلوگیری کرد. بنابراین باید نقشه ریسک (خطر) برای هر محله تهران به‌روزرسانی شود.

اسماعیل سلیمی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران تهران نیز در این نشست به مقاوم سازی شریان‌های حیاتی شهر تهران اشاره کرد و افزود: در مقاوم سازی شریان‌های حیاتی شهر تهران شرکت گاز حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است که قابل تقدیر است و جلسات هماهنگی سازمان مدیریت بحران تهران با شرکت گاز به طور مرتب برگزار می‌شود. شرکت آبفا در حوزه مقاوم سازی نیاز به تاکید بیشتری دارد و کمترین مقاوم سازی را داشته است.

تصویب وام بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌ها

سلیمی با اشاره به مجوز به‌سازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های شهر تهران افزود: ۴۵۰۰ هکتار بافت فرسوده داریم که حدود پنج درصد از شهر تهران و ۱۵ درصد از جمعیت شهر تهران در این بافت فرسوده ساکن هستند. در حال حاضر وام فقط به نوسازی بافت فرسوده تعلق می‌گیرد اما بر اساس مصوبات جلسات قرار گاه ایمنی کالبدی شهری تهران که با حضور شهردار تهران برگزار شد، برای بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌ها نیز وام تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در بافت فرسوده ۲۸۰ هزار پلاک ناایمن داریم که تا کنون ۱۰۰ هزار پلاک توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران نوسازی شده و از ۱۸۰ هزار پلاک باقی مانده ۱۰ درصد نیازمند بهسازی نسبی لرزه‌ای هستند و مابقی باید تخریب و نوسازی شوند.

سلیمی در تشریح آخرین وضعیت بهسازی لرزه‌ای پل‌های شهری تهران افزود: بر اساس مطالعات بهسازی لرزه‌ای پل‌های شهر تهران برنامه ۵ ساله دوم و سوم توسعه شهرداری در تهران ۶۶ پل نیازمند بازسازی بود که ۲۵ پل توسط معاونت فنی عمران شهرداری تهران مقاوم سازی شده است و ۴۱ پل نیازمند بازسازی است.

تهیه بانک اطلاعات مواد شیمیایی خطرناک

تهیه بانک اطلاعات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس آئین نامه اجرایی نگهداری حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور، تمرین مشترک امداد هوایی کلانشهر تهران با سناریوی بحران زلزله، احداث پایگاه‌های جدید مدیریت بحران، تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران از جمله دیگر برنامه‌های سازمان در ارائه این گزارش بود.