وضعیت اجرای ۴۰ مصوبه اخیر ستاد مدیریت بحران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری در جلسه با فرماندار تهران با ارائه تاریخچه‌ای از فعالیت‌های سازمان به معرفی اقدامات انجام گرفته و پروژه‌های این سازمان پرداخت و با اشاره به اینکه ظرفیت کنونی مدیریت بحران در تهران در هیچیک از کلانشهرها و استان‌های کشور قابل مشاهده نیست، توضیحاتی در خصوص این جایگاه و اهمیت آن ارائه داد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه ضمن معرفی بخش‌های مختلف سازمان، توضیحاتی در خصوص قوانین موجود، کارگروه‌های تخصصی ۱۵ گانه، نقش و جایگاه این کارگروه‌ها در ستاد مدیریت بحران شهر تهران، شرح وظایف آنها، مصوبات احصا شده و دستورالعمل‌های تصویب شده ارائه داد.

وی در ادامه به تشریح وضعیت اجرای ۴۰ مصوبه اخیر ستاد مدیریت بحران شهر تهران، اقدامات انجام گرفته در قالب پویش جهادی واکسیناسیون در تهران، تشکیل قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران و فعالیت‌های حوزه ایمنی، ارتقای سامانه هشدار سریع زلزله، تهیه برنامه پیش‌نشانگری، پهنه‌بندی خطر سیلاب و پیش‌بینی‌کمیت‌های جوی پرداخت.

مروری بر وضعیت پایگاه‌های مدیریت بحران، ارائه گزارش از پروژه قطب‌های آمادی، امدادی و فرماندهی عملیات بحران کلانشهر تهران، تمرین مشترک امداد هوایی کلانشهر تهران، تأمین تجهیزات پایگاه‌ها، فرهنگ‌سازی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و اقدامات انجام گرفته در بخش پدافند غیرعامل، بازنگری و به‌روزرسانی طرح تخلیه اضطراری و اقدامات انجام گرفته در خصوص فعالیت گروه‌های دوام موضوعات دیگری بود که در این نشست مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، قاسم محمد طهرانی فرماندار تهران ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته و خدمات قابل توجه مدیریت بحران تهران به بررسی نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در کشور پرداخت و با اشاره به تجربه رخدادهای گذشته از هماهنگی و مدیریت درست بحران در صحنه حادثه به عنوان موضوعاتی پر اهمیت نام برد که با اجرای درست آن‌ها می‌توان مردم را نیز برای همکاری در حل مشکلات با خود همراه کرد.

وی بر ضرورت افزایش امکانات موجود در تهران تاکید کرد و گفت: موضوع ایمنی یکی از فصول مشترک بین مدیران و مردم است که باید بتوانیم برای افزایش آن اقدامات گسترده‌ای انجام دهیم.

طهرانی بر لزوم استفاده از الگوی مدیریت واحد شهری و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق مختلف شهرداری از این الگو تاکید کرد و استفاده از مساجد و مدارس را برای افزایش مشارکت مردمی واجد اهمیت دانست.