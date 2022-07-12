گرما یکی از پایگاه های هوایی انگلیس را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر ، گرمای شدید هوا یکی از پایگاه های مهم نیروی هوایی انگلیس را به تعطیلی کشاند.

شبکه اسکای نیوز امروز سه شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که گرمای شدید هوا موجب نرم شدن آسفالت بخش هایی از پایگاه کرانول در شهرستان لینکلن شایر شرقی شده و نیروی هوایی انگلیس پروازهای خود از این پایگاه را در روزهای دوشنبه و سه شنبه به حالت تعلیق درآوره است.

اسکای نیوز به نقل از منبع آگاه خود اعلام کرد که باند هواپیماها در اثر گرما ذوب شده، در نتیجه تمام پروازها در کرانول متوقف شده است.

به رغم گزارش اسکای نیوز، سخنگوی نیروی هوایی انگلیس توقف پروازها در پایگاه مذکور را تکذیب کرد و تنها به ذکر این مطلب اکتفا کرد که بخشی از منطقه اصلی پایگاه کرانول در حال حاضر برای استفاده معمول در دسترس نیست.

سخنگوی نیروی هوایی انگلیس تاکید کرد که در اثر گرما، روند آموزش پرواز تحت تأثیر قرار نگرفته و آموزش ها با به کارگیری مناطق خدمات جایگزین ادامه پیدا می کند.

انگلیس این روزها گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند. دمای هوا در این کشور در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و به ۳۲ درجه سانتیگراد (۸۹.۶ فارنهایت) رسیده است.

اداره هواشناسی انگلیس همچنین هشدار داد که افزایش دما طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت.