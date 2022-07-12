فروش چارتری بلیت پروازهای اربعین ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در دومین نشست هماهنگی کمیته حمل و نقل اربعین که به منظور بازنگری در وظایف محول شده به سازمان‌ها و دستگاه‌ها برگزار شد، با بیان اینکه قیمت بلیت‌های هواپیما برای ایام اربعین در سایت سازمان هواپیمایی مشخص می‌شود، افزود: هیچ نوع بلیتی در این ایام به صورت چارتری به فروش نمی‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به منظور مذاکره درباره خدمات سفرهای هوایی به زوار اربعین با مسئولان عراقی سفری به این کشور خواهیم داشت و با ایجاد سامانه‌های مختلف و تمهیدات لازم، اجازه نمی‌دهیم هیچ بازار سیاهی برای فروش بلیت‌های هواپیما در ایام اربعین تشکیل شود.

وی با بیان اینکه نباید هیچ پیش‌فروشی برای بلیت‌های هواپیما در این ایام انجام شود، افزود: آمادگی داریم تا در حوزه حمل و نقل شرایط مناسبی برای سفر زائران کربلا فراهم کنیم.

قاسمی گفت: سال گذشته به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشور عراق برای زوار اربعین و امکان سفر فقط از طریق بخش هوایی، فشار زیادی بر روی بخش هوایی بود اما امسال ظرفیت سفر در سایر بخش‌های حمل و نقل از جمله ریلی و جاده‌ای افزایش یافته و با توجه به وجود ۲۲ فرودگاه آماده پرواز در سرتاسر کشور، سفرهای هوایی را با ظرفیت معقول، قیمت مناسب و همچنین خدمات شایسته برای زائرین امکان پذیر می‌کنیم.

قیمت بلیت اتوبوس‌های اربعین، «حداقلی» در نظر گرفته شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این جلسه با تاکید بر افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در ایام اربعین اظهار کرد: لازم است تا حد امکان کرایه اتوبوس را برای زوار ارزان در نظر بگیریم تا افراد کم برخوردار بتوانند از این روش حمل و نقل برای شرکت در مراسم اربعین استفاده کنند.

وی همچنین به ضرورت ساماندهی پایانه‌های مرزی اشاره کرد و افزود: حجم جمعیت زوار اربعین در سال جاری بسیار بالاست و تعداد زیادی از مسافران نیز از مرزهای زمینی عبور خواهند کرد و مسیر عمده حمل و نقل زمینی است. بنابراین باید باید نظم و انضباط مرزها به خوبی فراهم شود.

قاسمی از ارائه درخواست ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان برنامه و بودجه به منظور بهبود شرایط جاده‌ها و مرزها و ارتقای ایمنی آن‌ها در ایام اربعین خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای جمعیت زوار زمینی می‌توان از ظرفیت دیگر مرزهای غرب کشور نیز استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مسافران زمینی با اتوموبیل‌های شخصی خود وارد مرزها می‌شوند، افزود: باید فضای مناسبی برای پارک خودروهای این مسافران در مرزها نیز در نظر گرفته شود و همه تلاش خود را برای فراهم سازی امکانات مطلوب برای سفر زوار اربعین به کار گیریم.