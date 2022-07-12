به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه سه شنبه در همایش استانی بزرگداشت روز ملی دهیاری‌ها به میزبانی سالن تئاتر شهر فرهنگسرای کومش سمنان ضمن بیان اینکه استعداد گردشگری یکی از فرصت‌های بی نظیر برای توسعه روستاهای استان سمنان است، ابراز داشت: دهیاران می‌توانند با تقویت اقامتگاه‌های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری و سایر روستاها، این مؤلفه را در راستای ایجاد اشتغال و تولید ثروت، در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت و حضور مردم، مؤلفه اصلی توسعه و تقویت روستاها است، افزود: دهیاران باید تلاش خود را برای ایجاد بستر و زمینه اشتغال و ارائه خدمات مطلوب در سطح روستاها و تولید ثروت به منظور تقویت امر مهاجرت معکوس به روستاها به کار گیرند.

استاندار سمنان با بیان اینکه روستا باید به واقع محلی برای دامداری، کشاورزی، تولید ثروت، اشتغال و کمک به ارتقا چرخه اقتصادی کشور باشد، ابراز داشت: در حوزه تقویت اشتغال در روستاها، آمادگی برای برگزاری دوره‌های ویژه مهارت آموزی برای روستاییان با محوریت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و دفتر روستایی و شوراها استانداری وجود دارد.

هاشمی با بیان اینکه دهیاران باید محور وحدت، متولی امر فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر، امانت دار و خدمتگزار مردم و تلاش برای تولید ثروت در سطح روستاها باشند، تصریح کرد: دهیاران می‌بایست در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و مسائل و مباحث فرهنگی و اجتماعی، پیشرو پیشگام شوند.

وی ضمن بیان اینکه دهیار به معنی واقع امانت دار مسئولیت خدمت به مردم در امور مرتبط با روستا است، افزود: توجه به حوزه اشتغال در سطح روستاها به صورت ویژه برای پیشگیری از ایجاد خوش نشینی، در دستور کار قرار گیرد.