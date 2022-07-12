پیکر حسن ذوالفقاری در دامغان به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن ذوالفقاری از اساتید دانشگاه و چهره‌های فاخر ادبیات کشور و شهرستان دامغان غروب سه شنبه با حضور مردم قدرشناس دامغان و جمعی از مسئولان در امامزاده بکیربن اعین (ع) دامغان برگزار شد. ذوالفقاری دو روز قبل در تهران دار فانی را وداع و مراسم تشییع پیکر او ابتدا در دانشگاه تربیت مدرس و سپس در زادگاهش دامغان برگزار شد.

زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری متولد ۴۵ در شهر دامغان بود وی مقطع کارشناسی تحصیلات خود را در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مقطع کارشناسی‌ارشد را در پژوهشگاه علوم انسانی و مقطع دکترای خود را سال ۷۵ در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی گذراند و بعد از آن هم در کسوت معلمی در دانشگاه تربیت‌مدرس تهران تدریس می‌کرد. استاد حسن ذوالفقاری عمر کوتاه اما پربرکت خود را در خدمت به زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ عامه و تألیف ده‌ها کتاب در حوزه‌های مختلف و تربیت ده‌ها و صدها دانش‌آموز و دانشجو صرف کردند.

ابوالفضل صادقی نژاد معاون مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان و از دوستان آن مرحوم درباره وی گفت: دو ماه قبل (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) در روز زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نشان عالی فرهنگی هنری فردوسی، به دکتر حسن ذوالفقاری اعطا شد.

به گزارش مهر، نشان ملی بنیاد فردوسی، نشان ملی معتبری است که بنیاد فردوسی به پاسداشت زبان پارسی به شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی اعطا می‌نماید که در جهت نگاهداشت زبان فارسی فعالیت می‌کنند. همچنین ایشان برگزیده رتبه دوم پژوهش‌های کاربردی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، برگزیده سومین، چهارمین و پنجمین جشنواره کتاب‌های رشد، برگزیده کتاب تقدیری سال، برگزیده مؤلفان استان سمنان، عضو شورای علمی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، از مدخل نگاران بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و انجمن علمی نقد ادبی ایران، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه و عضو هیئت تحریریه پنج فصلنامه تخصصی و نویسنده چهل جلد کتاب و ۱۵۰ مقاله بود.

عناوین کتاب‌های ارزشمند این استاد بزرگ در حوزه زبان و ادب فارسی و فرهنگ عامه که تاکنون به چاپ رسیده است عبارتند از: منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی، تهران، نیما، ۱۳۷۴ فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی، تهران، انتشارات معین، ۱۳۸۸، داستان‌های امثال، نشر مازیار، ۱۳۸۴، سر دلبران، نشر مازیار، ۱۳۸۶، ادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران، باورهای عامیانه مردم ایران، انتشارات چشمه، ۱۳۹۴

ادبیات داستانی عامه، نشر خاموش، ۱۳۹۷، افسانه‌های پهلوانی ایران: معرفی و تحلیل شصت افسانه منظوم و منثور پهلوانی ادب فارسی، با بهادر باقری، نشر خاموش، ۱۳۹۸ فرهنگنامه داستان‌های متون فارسی، نشر چشمه هستند.

مقالات نمایه شده از زنده یاد دکتر حسن ذوالفقاری در کنفرانس‌های داخلی عبارتند از کتاب درسی مهم‌ترین الزام آموزش زبان و ادبیات فارسی ارائه شده در الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی (۱۳۹۹)، رفتارشناسی پهلوانان در روایت‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای ارائه شده در همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم (۱۳۹۸) تو نیکویی کن و در دجله انداز ارائه شده در دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش‌های نیکوکاری در ایران امروز) (۱۳۹۷).

همچنین از این استاد مقالات دیگری مانند بررسی آسیب شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمی ارائه شده در نهمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی (۱۳۹۶) منتشر شده است. مقالات نمایه شده از دکتر حسن ذوالفقاری در ژورنال‌های تخصصی داخلی: سبک زنانه در متون لالایی منتشر شده در دوفصلنامه پژوهش‌های بین رشته‌ای ادبی (۱۴۰۰) متن پژوهی و قصه شناسی داستان ملک جمشید منتشر شده در فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی (۱۴۰۰) تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه منتشر شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۱۴۰۰) و شناخت الگوواره‌های فرهنگی و ادبی غالب در ترجمه‌های گلستان سعدی: تحلیل تطبیقی سه ترجمه از رأس، رهاتسک و دوفرمری منتشر شده در فصلنامه فنون ادبی (۱۳۹۹) هستند.

آن مرحوم همچنین نویسنده مقالاتی مانند جامعه شناسی ادبی آثار فریبا وفی (با تکیه بر زمینه‌های طلاق عاطفی) منتشر شده در دوفصنامه زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) (۱۳۹۹) معرکه و معرکه‌گیری در ایران به روایت سفرنامه‌نویسان منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا (۱۳۹۸)، انواع بومی سرودهای خراسان منتشر شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۱۳۹۷)، نقالی های مکتوب به عنوان یک ژانر ادبی در نثر فارسی منتشر شده در مجله نثر پژوهی ادب فارسی (۱۳۹۷)، سبک نثر در افسانه‌های عامیانه مکتوب منتشر شده در مجله نثر پژوهی ادب فارسی (۱۳۹۷) و کلیشه‌های زبانی در متون کلاسیک ادب عامه فارسی منتشر شده در دوماهنامه جستارهای زبانی (۱۳۹۶) هستند.

از وی آثار دیگری مانند سنجش رغبت فارسی آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی منتشر شده در پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (۱۳۹۶) گونه شناسی ساخت‌های قالبی در زبان عامه منتشر شده در دوماهنامه جستارهای زبانی (۱۳۹۴) مهمترین ویژگی افسانه‌های پهلوانی ایرانی منتشر شده در فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات (۱۳۹۴) خوانندگان و نوازندگان محلی، حافظان ترانه‌های ملی (۱) (شمال و غرب ایران) منتشر شده در پژوهشنامه ادب غنایی (۱۳۹۴) کاربرد ضربالمثلهای فارسی در غزلیات بی دل منتشر شده در دو فصلنامه ادب فارسی (۱۳۹۴) ساختار داستانی منظومه‌های عاشقانه فارسی منتشر شده در فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی (۱۳۹۴) معشوقان جنگجو در منظومه‌های عاشقانه و افسانه‌های عامه منتشر شده در دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی (۱۳۹۳) متن شناسی کتاب شاهد صادق (معرفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشته میرزا محمد صادق اصفهانی) منتشر شده در دوفصلنامه تاریخ ادبیات (۱۳۹۳) و متن‌شناسی کتاب بهار دانش منتشر شده در متن شناسی ادب فارسی (۱۳۹۲) نیز به جای مانده است.

ذوالفقاری همچنین پیامبران در قصه‌های بلند عامیانه منتشر شده در دو فصلنامه ادب فارسی (۱۳۹۲) رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمد علی جمال زاده) منتشر شده در دوماهنامه جستارهای زبانی (۱۳۹۱) مأخذ شناسی قصص و حکایات جامع التمثیل منتشر شده در فصلنامه فنون ادبی (۱۳۹۱) کاربرد ضرب المثل در شعر شاعران ایرانی منتشر شده در دو فصلنامه پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا) (۱۳۹۱) طبقه بندی منظومه‌های عاشقانه فارسی منتشر شده در دوفصلنامه تاریخ ادبیات (۱۳۹۱) قصه شناسی نوش آفرین نامه منتشر شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۱۳۹۰) و ریخت شناسی افسانه عاشقانه «گل بکاولی» منتشر شده در فصلنامه فنون ادبی (۱۳۸۹) را نیز نگارش کرده است.

از دیگر مقالات وی می‌توان به طبقه بندی قصه وداستانهای سنتی فارسی (نقد و بررسی، شکل شناسی و گونه شناسی داستانهای فارسی) منتشر شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی (۱۳۸۸) ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی منتشر شده در فصلنامه فنون ادبی (۱۳۸۸) تقارن‌ها و تناسب‌ها در گلستان سعدی منتشر شده در دو فصلنامه پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا) (۱۳۸۶) هفت پیکر نظامی و نظیره های آن منتشر شده در دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی (۱۳۸۵) منظومه «حسن و دل» منتشر شده در فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی (۱۳۸۴) جایگاه اجتماعی لولیان خنیاگر و کولیان رامشگر در امثال فارسی منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات ایرانی (۱۴۰۰) قصه شناسی فلک نازنامه منتشر شده در فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی (۱۳۹۷) ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر درجه-روزهای گرمایشی و سرمایشی ایران منتشر شده در جغرافیا و پایداری محیط (۱۳۹۶) بررسی و تحلیل نمایشهای باران خواهی و باران خوانی در ادبیات عامه ایران (باتکیه بر نمایشهای کوسه گردی و عروس باران) منتشر شده در دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی (۱۳۹۵) شبیه‎سازی روابط بارش – روان اب حوضه آبریز کشکان در استان لرستان با روش SCS منتشر شده در جغرافیا و پایداری محیط (۱۳۹۳) اشاره کرد.

آن مرحوم دیگر مقالاتی مانند توان‌های اقلیمی ایران برای کشت آفتاب گردان دیم منتشر شده در جغرافیا و پایداری محیط (۱۳۹۳) پیش‎بینی تاریخ آخرین یخبندان‌های بهاری در غرب و شمال غرب ایران منتشر شده در جغرافیا و پایداری محیط (۱۳۹۱) خورشید و مهپاره، سروده حکیم میرزا محمد سعید طبیب قمی (بررسی و تحلیل بن مایه‌های داستانی، به همراه گزارش) منتشر شده در دوفصلنامه پژوهش‌های دستوری و بلاغی (۱۳۸۶) را نیز داشته است.