گونه جدید ویروس کرونا قدرت سرایت بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مشهود تقی لو ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: بر اساس آمار از اواسط تیرماه شروع پیک جدیدی از کرونا در استان پیش بینی شده است.

وی افزود: طبق تحلیل‌های انجام شده از اواسط مردادماه امسال در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک شاهد پیک هفتم کرونا خواهیم بود.

تقی لو با بیان اینکه زمان تزریق نوبت چهارم واکسن پس از گذشت ۶ ماه از تزریق نوبت سوم است، اظهار کرد: از بین ۲۰۰ هزار و ۸۹۴ نفری که می‌توانند این نوبت را تزریق کنند تنها ۴ هزار و ۱۹۸ نفر نوبت چهارم را تزریق کردند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر شیوع ویروسی از غرب اروپا از نوع بی ای ۴ و ۵ آغاز شده، و این سویه امیکرون قدرت سرایت بیشتری از بی ای یک و دو دارد.

تقی لو با بیان اینکه ویروس جدید کرونا BA۴ و BA۵ است که قدرت سرایت بیشتری دارد، افزود: اومیکرون ناحیه فوقانی راه هوایی را درگیر می‌کرد و حتی در گروه‌های پرخطر کمتر بود، زیرا واکسن کرونا سری گذشته با تأخیر زده شده بود و دوره ایمنی در موج ششم رخ داد.

وی تاکید کرد: ۸۲ پایگاه سلامت شهری و ۴۵۳ مورد خانه بهداشت روستایی واکسن تزریق می‌کنند.

تقی لو با بیان اینکه سه مرکز تجمیعی در استان همچنان باقی است، ابراز کرد: در صورت مراجعه بالا به مراکز بهداشت این مراکز تجمیعی راه اندازی می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مرکز تجمیعی خودرویی نیز در دانشگاه علوم پزشکی استان فعال است و واکسن سینوفارم و پاستور در استان زنجان بیشترین متقاضی را دارد.

تقی لو در خصوص واکسیناسیون کودکان، افزود: ۴۵ درصد کودکان ۹ تا ۱۲ سال و ۲۵ درصد کودکان ۵ تا ۹ سال واکسینه شدند.

وی یاد آور شد: در حال حاضر ۲۱ مبتلا شده در بیمارستان‌های استان بستری هستند و آمار بستری‌های جدید در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر ثبت شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: میزان واکسیناسیون زنجانی‌ها در نوبت اول ۹۴ درصد، نوبت دوم ۸۷.۵ درصد و نوبت سوم ۵۱ درصد است.