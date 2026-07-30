به کزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالأمیر العبودی در پیش‌نشست «اربعین حسینی و اربعین نبوی» در کربلای معلی اظهار کرد: قرار بود این نشست در ماه چهارم سال میلادی در دانشگاه المستنصریه برگزار شود، اما به دلیل وقوع جنگ، برگزاری آن به تعویق افتاد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت علوم عراق، برنامه‌ریزی شده است این همایش در آینده در فضایی گسترده‌تر و با حضور اندیشمندان جهان اسلام برگزار شود تا زمینه برای مشارکت علمی و بین‌المللی بیشتری فراهم شود.

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه با اشاره به فعالیت کمیته‌های علمی و اجرایی این رویداد، گفت: اصل اربعین نیازی به تبیین ندارد، زیرا امروز همه می‌دانند که این رویداد بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان است و نمونه‌ای همانند آن در هیچ نقطه‌ای از دنیا وجود ندارد.

العبودی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های عظیم اربعین بهره‌برداری علمی و فرهنگی بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: آنچه امروز در اربعین شاهد آن هستیم، عمدتاً حاصل خدمات مردمی، خودجوش و بدون سازماندهی متمرکز است. مردم عراق بدون هماهنگی رسمی، توانسته‌اند خدمات گسترده و کم‌نظیری را به زائران ارائه کنند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از ملت عراق به دلیل میزبانی زائران اربعین، افزود: هرچند این حرکت مردمی ارزشمند است، اما نباید به همین شیوه ادامه پیدا کند. ایران و عراق از ظرفیت‌های گسترده علمی، دانشگاهی و نخبگانی برخوردارند و باید از این توان برای ارتقای جایگاه علمی و تمدنی اربعین استفاده شود.

استاد دانشگاه المستنصریه پیشنهاد کرد برگزاری همایش‌های علمی اربعین از حالت پراکنده خارج شده و در قالب یک برنامه ثابت و دائمی دنبال شود و گفت: تغییر مداوم دانشگاه‌های میزبان، موجب ایجاد وقفه در روند برنامه‌ها و از بین رفتن تجربیات گذشته می‌شود. بهتر است با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم دو کشور، یک دانشگاه به عنوان میزبان دائمی این همایش انتخاب شود تا همه ساله با آمادگی کامل میزبان این رویداد باشد.

وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی ایران موافق باشد، دانشگاه المستنصریه و به طور مشخص دانشکده ادبیات آمادگی دارد هر سال میزبان این همایش باشد و تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور در این زمینه منعقد شود. در این صورت می‌توان زمینه حضور مقامات عالی‌رتبه از جمله نخست‌وزیر عراق و وزیر علوم را نیز فراهم کرد و این رویداد را به یک اجتماع علمی بین‌المللی تبدیل کرد.

العبودی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین همایشی در سرزمین عراق، به عنوان خاستگاه راهپیمایی اربعین، می‌تواند اندیشه اربعینی را در سطح جهانی و در میان نخبگان معرفی کند و آثار و برکات بیشتری نسبت به برگزاری نشست‌های مشابه در سایر کشورها داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی یک مجله علمی ـ پژوهشی معتبر در حوزه مطالعات اربعین تأکید کرد و گفت: بسیاری از استادان و پژوهشگران عراقی به دلیل الزامات علمی و دانشگاهی، تنها در همایش‌هایی مشارکت می‌کنند که مقالات آن در نشریات معتبر منتشر شود.

استاد دانشگاه المستنصریه افزود: اگر مجله‌ای معتبر و دارای نمایه‌های علمی بین‌المللی مانند ISC یا حتی ISI راه‌اندازی شود، استقبال استادان و پژوهشگران عراقی از این همایش‌ها به‌مراتب بیشتر خواهد شد و آنان بهترین آثار علمی خود را برای انتشار در این نشریه ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مراجع، حوزه‌های علمیه، مراکز پژوهشی و اندیشمندان عراقی، تصریح کرد: یکی از دلایل عدم مشارکت برخی از پژوهشگران، نبود امکان انتشار مقالات در یک نشریه معتبر است و این مسئله باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

العبودی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در مطالعات اربعین، اظهار کرد: نباید فعالیت‌های علمی پیرامون اربعین تنها به توصیف این پدیده یا نگارش مطالب انشایی محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای علمی و تخصصی شکل گیرد که بتواند تحولی واقعی در پژوهش‌ها و اندیشه اربعینی ایجاد کند.

پیش‌نشست «اربعین حسینی و اربعین نبوی» از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.