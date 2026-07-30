امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به روند اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری در شرق استان سمنان اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده، طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در مجموع ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به مالکان ۳۸ واحد مسکونی پرداخت شده است.

وی افزود: برای هر واحد مسکونی ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده تا زمینه نوسازی، مقاوم‌سازی و افزایش ایمنی ساختمان‌های فرسوده فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه بسته‌های تشویقی نوسازی نیز نقش مؤثری در افزایش مشارکت مالکان داشته است، گفت: از سال ۱۴۰۱ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، با همکاری شهرداری‌های شرق استان، ۳۱۷ پروانه ساختمانی در محدوده بافت‌های فرسوده صادر شده که نتیجه آن نوسازی و احداث ۸۱۰ واحد مسکونی بوده است.

عمیدی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای کیفیت سکونت، احیای بافت‌های ناکارآمد شهری، افزایش ایمنی ساختمان‌ها و ایجاد انگیزه برای مشارکت شهروندان در فرآیند نوسازی عنوان کرد و افزود: این اقدامات نقش مهمی در توسعه پایدار شهری و بهبود سیمای شهرهای شرق استان سمنان دارد.

وی تأکید کرد: با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌ها، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و مشوق‌های قانونی را برای تداوم روند نوسازی بافت‌های فرسوده با جدیت دنبال خواهد کرد.