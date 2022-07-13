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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

مرد ۴۵ ساله لوشانی بر اثر انفجار گاز جان باخت

مرد ۴۵ ساله لوشانی بر اثر انفجار گاز جان باخت

لوشان- مرد ۴۵ ساله لوشانی بر اثر انفجار گاز بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۴ بامداد چهارشنبه بر اثر انفجار گاز پیک نیک در یک منزل مسکونی در لوشان بخشی از یک منزل مسکونی تخریب و دو نفر مصدوم شدند.

یکی از مصدومان که مردی ۴۵ ساله بود بر اثر شدت سوختگی و جراحت در بیمارستان درگذشت.

کد مطلب 5537325

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