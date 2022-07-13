۵۶۰ کیلومتر مسیر ریلی در پنج استان نیازمند تامین اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس خطیبی گفت: عملیات اجرایی در مسیرهای ریلی رشت-کاسپین به طول ۳۵ کیلومتر، بستان آباد-تبریز به طول ۴۴ کیلومتر، همدان-سنندج به طول ۱۵۱ کیلومتر، زاهدان-خاش به طول ۱۵۵ کیلومتر و راه آهن میانه- اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر با اولویت در حال پیگیری است.

خطیبی همچنین راه آهن شیراز- بوشهر را از دیگر اولویت‌های ریلی کشور اعلام کرد و گفت: این مسیر ریلی به طول ۴۵۰ کیلومتر با هدف ایجاد کریدور ترانزیتی از خلیج فارس به مناطق مرکزی و شمالی کشور و اتصال بندر بوشهر و عسلویه به شبکه ریلی کشور طراحی شده و در حال اجرا است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین بهره‌برداری از ۲۵ هزار کیلومتر مسیر ریلی را برنامه بلند مدت توسعه راه آهن در کشور دانست و گفت: در حال حاضر طول شبکه ریلی با احتساب خطوط اصلی و فرعی حدود ۱۵ هزار کیلومتر است و برای رسیدن به هدف تعیین شده نیاز به ساخت ۱۰ هزار کیلومتر خط ریلی جدید است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: توان مهندسی و اجرایی کشور قادر به ساخت سالانه هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور است و با توجه به محدود بودن اعتبارات و افزایش هزینه‌های ساخت متوسط سالانه احداث و بهره‌برداری هم اکنون حدود ۲۰۰ کیلومتر است.