«جنون محض» یک گروه تئاتری در پشت صحنه نمایش/ مانیفست عشق به تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «جنون محض» نوشته مایکل فرین، ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی و تهیه‌کنندگی مشترک حمیدرضا علی‌نژاد و هاتف کلاته این روزها در سالن رزای مجموعه فرهنگی هنری عرفان (تماشاخانه اهورا) روی صحنه است.

نمایش «جنون محض» که جزو نمایش‌های کمدی مطرح در اروپا و نمایش برگزیده سال ۱۹۸۲ انگلستان است، فضای یک گروه تئاتری را به هنگام تمرین نشان می‌دهد. افراد گروه سعی می‌کنند تا از درون هرج و مرج موجود نظمی به وجود بیاورند اما با هر اقدامی که می‌کنند گلوله نخ بیشتر درهم تنیده می‌شود و سرنخ پنهان‌تر.

در توضیح این اثر نمایشی آمده است: «جنون محض» یک ساتیر درجه یک است که ریشه در کمدی های یونان و کمدی های شکسپیر به خصوص «کمدی اشتباهات» دارد و با سلاح خنده تماشاگران را از فضای روحانی صحنه به فضای روزمره پشت صحنه می برد. بسیاری از منتقدان از آن به عنوان مانیفست عشق به تئاتر یاد می‌کنند، چراکه این هنرمندان علی‌رغم هرج و مرج و آنارشی موجود در زندگی خصوصی‌شان سعی می‌کنند که نمایش را به خوبی روی صحنه اجرا کنند، که این امر به خاطر مشکلات عدیده تقریبا غیرممکن است. با تماشای «جنون محض» تماشاگر تئاتر در می‌یابد که این هنر ناب، با چه درد و رنج عظیمی شکل می‌گیرد، تا روی صحنه بیاید.

بازیگران این نمایش(به‌ ترتیب ورود به صحنه): الهام پاوه نژاد، امین میری، سام کبودوند، صدف اسپهبدی، الهه فرازمند، میثاق زارع، دیبا زاهدی، علی‌پویا قاسمی، علی ابدالی و مجید امیدی هستند. تسلط بازیگران نمایش بر نقش هایشان و ارائه بازی های یک دست از جمله ویژگی های قابل اشاره این اثر نمایشی است.

نمایش «جنون محض» تا ۳۱ تیر ساعت ۲۰ در سالن رزا میزبان علاقه مندان به تئاتر است.

تیزر این اثر نمایشی را اینجا ببینید.