بازیگران «جنون محض» معرفی شدند/ از شقایق فراهانی تا سعید چنگیزیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه، نمایش «جنون محض» نوشته مایکل فرین با کارگردانی علیرضا کوشکجلالی که بهار و تابستان سال گذشته روی صحنه بود آذر ماه امسال با تغییراتی در گروه بازیگران در تالار فرهنگ روی صحنه میرود. از بازیگران دور اول این نمایش سام کبودوند، دیبا زاهدی و علی ابدالی در نمایش حضور دارند و از بازیگرانی که در دور جدید به گروه اضافه شدند میتوان به شقایق فراهانی، سعید چنگیزیان، خاطره اسدی، محمد صدیقیمهر، دلسا کریم زاده، حافظ اسمیخانی اشاره کرد.
در توضیح این نمایش آمده است: «نمایش «جنون محض» جزو نمایشهای کمدی مطرح در اروپا و بهترین کمدی سال ۱۹۸۲ در انگلستان است. «جنون محض» ساتیر درجه یکی است که ریشه در کمدی یونان باستان و کمدیهای شکسپیر، بهخصوص «کمدی اشتباهات» دارد و با سلاح خنده تماشاگران را از فضای روحانی صحنه به فضای روزمره پشت صحنه میبرد.
بسیاری از منتقدان از آن به عنوان «مانیفست عشق به تئاتر» یاد میکنند، چرا که این هنرمندان با وجود هرج و مرج و آنارشی موجود در جامعه و زندگی خصوصیشان با تمام وجود سعی میکنند که نمایش را به خوبی اجرا کنند که این امر به دلیل مشکلات مختلف تقریبا غیر ممکن است. در این نمایش افراد گروه سعی میکنند تا از میان هرج و مرج موجود، نظمی به وجود بیاورند اما با هر اقدامی که میکنند گلوله نخ بیشتر درهم تنیده میشود و سرنخ پنهانتر.»
از عوامل این نمایش میتوان به آرش رهبری و هاتف کلاته تهیهکننده، بهزاد جاودانفرد مجری طرح، آذین پورزند دستیار کارگردان و منشی صحنه، حمید عباسی مدیر صحنه، علی عباسی و طاها نوری شادکام مدیر تولید، آیلین بخشی طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، وحدت سرچونی طراح گریم، آرین کشیشزاده طراح صحنه، بهرنگ کامیار دستیار صحنه، جاوید علیپور طراح تیزر، امیر قالیچی مدیر تبلیغات، امیر پارسائیانمهر روابط عمومی و مدیر امور رسانه، عباسعلی اسکتی مشاور رسانه، ماهنوش جاننثار و نیلوفر آهویی عکاسان و طراح پوستر و بروشور، هومن مظاهری مدیر اسپانسری، یاسر صفاری دستیار تهیه، سهیل جمشیدی و پریسا حاجیحسینی مدیر اجرایی اشاره کرد.
پیش فروش اینترنتی نمایش «جنون محض» از ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۷ آذر آغاز میشود.
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