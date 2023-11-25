بازگشایی تالار فرهنگ با نمایش علیرضا کوشک جلالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، تالار فرهنگ در سال ۱۳۱۴ به منظور اجرای انواع موسیقی و اجرای تئاتر ساخته شد. طراح و سازنده این بنای تاریخی و فرهنگی که به ثبت ملی نیز رسیده است، یک معمار ارمنی صاحب‌نام ساکن تبریز به نام اوژن آفتاندلیانس بود که ساخت بناهای مطرحی همچون کاخ‌های نیاوران، بابل، سعدآباد، فرح آباد، موزه کلیسای وانک اصفهان و چندی دیگر را در کارنامه خود دارد.

سبک معماری این بنای یک طبقه نئوکلاسیک و محوطه داخلی سالن در ۱.۵ طبقه است. ظرفیت حدودی تالار در طبقه همکف ۳۸۰ صندلی و ظرفیت طبقه بالکن ۱۶۰ صندلی است. مالکیت اثر ملی در اختیار وزارت آموزش و پرورش بوده و اکنون با نگاه مساعد مدیران نسبت به مقوله فرهنگ و هنر، قرار است در اختیار گروه‌های هنری برای اجرای نمایش های حرفه‌ای قرار بگیرد. نخستین اثری که از اواسط آذر ماه در این تالار روی صحنه می‌رود، نمایش «جنون محض» است که توسط مایکل فرین نویسنده آلمانی نوشته شده و با ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی اجرا می‌شود.

از عوامل این نمایش که حضورشان در کار قطعی شده است، می‌توان به آرش رهبری و هاتف کلاته تهیه‌کننده، بهزاد جاودان‌فرد مجری طرح، آذین پورزند دستیار کارگردان و منشی صحنه، حمید عباسی مدیر صحنه، علی عباسی و طاها نوری شادکام مدیر تولید، آیلین بخشی طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، وحدت سرچونی طراح گریم، آرین کشیش‌زاده طراح صحنه، بهرنگ کامیار دستیار صحنه، جاوید علیپور طراح پوستر و تیزر، امیر قالیچی مدیر تبلیغات، امیر پارسائیان‌مهر روابط عمومی و مدیر امور رسانه، عباس اسکتی مشاور رسانه، ماهنوش جان‌نثار و نیلوفر آهویی عکاسان تبلیغاتی، یاسر صفری دستیار تهیه اشاره کرد.