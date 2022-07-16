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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۸:۵۸

عملیات سه باره برای علی دایی؛

ورود بدون نوبت دو سرمربی داخلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران

ورود بدون نوبت دو سرمربی داخلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران

فدراسیون فوتبال پس از پاسخ منفی علی دایی برای نیمکت تیم ملی به جای دراگان اسکوچیچ، هنوز تصمیم قطعی برای سرمربیگری ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچیچ که هفته گذشته برگزار شد، خروج رسمی دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات از جایگاه سرمربیگری تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۲ را به همراه نداشت تا آینده بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

اسکوچیچ همچنان مخالف دارد اما…

صحبت‌های دراگان اسکوچیچ در نشست عصر سه شنبه با تعدادی از اعضای هیأت رئیسه باعث شد تا آنها برای قطع همکاری با سرمربی کروات کمی مردد بشوند اما باز هم اکثریت آنها با توجه به فشار برخی بازیکنان تیم ملی و مقامات وزارت ورزش اصرار به برکناری اسکوچیچ دارند.

با این حال سرمربی فعلی تیم ملی ایران نامه اخراج را دریافت نکرد تا گزینه‌های داخلی بررسی شده و در صورت عدم دستیابی به مربی مورد نظر به همکاری با اسکوچیچ توجه شود.

فقط «علی دایی»

سرمربی پیشین تیم ملی ایران گزینه اول و آخر فعلی برای جانشینی اسکوچیچ است. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال نیز با حضور دایی موافق است تا روند مذاکره با وی به صورت منطقی پیش برود اما همچنان پاسخ علی دایی همان «نه» تکراری است.

دایی باوجود اصرار فدراسیون، راضی به پذیرش این پیشنهاد نشده است و نمی‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودش را جزئی از پروژه عدم نتیجه‌گیری تیم بداند.

لابی سرمربی قبلی تیم ملی فعلاً بی ثمر

در این بین یکی از سرمربیان داخلی پیشین تیم ملی ایران هم تلاش گسترده‌ای را از سوی اطرافیانش برای بازگشت به تیم ملی ایران آغاز کرده است اما مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش موافق با او نیست. او که در ابتدا قرار بود جزو گزینه‌های بعد از علی دایی برای مذاکره شود با مخالفت ارکان ورزش مواجه شد تا اقبال خود را از سوی چند فرد پر قدرت عرصه صنعت برای پیشنهاد شدن به فدراسیون فوتبال دنبال کند.

ورود بدون نوبت دو سرمربی داخلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران

محبوب باتجربه‌های رختکن تیم ملی شانسی ندارد

فدراسیون فوتبال تاکنون مذاکره‌ای با هیچ گزینه داخلی جز علی دایی نداشته است. دایی تنها گزینه داخلی فعلی فدراسیون فوتبال است تا بتواند اتحاد را در بین اعضای تیم ملی ایران بار دیگر به وجود آورد. بنابراین تلاش‌های سرمربی جوان لیگ برتری با حمایت تعدادی از بازیکنان قدیمی تیم ملی ایران تا الان ناکام مانده است.

مأموریت تکراری برای علی دایی؟

تنها گزینه فعلی فدراسیون فوتبال علی دایی است که پاسخ او هم منفی است. فدراسیون فوتبال حاضر نیست سراغ گزینه‌های دیگر غیر از علی دایی برود از این رو شاید این گزینه تنها گزینه ممکن داخلی باشد.

با این حال هنوز معلوم نیست در روزهای آینده چه تصمیمی در ین زمینه گرفته خواهد شد. ابهامی که در داخل راهروهای فدراسیون فوتبال نیز مورد سوال قرار گرفته و کسی از سرنوشت نیمکت تیم ملی ایران برای جام جهانی آگاهی ندارد.

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کد مطلب 5537812

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    نظرات

    • شهرزادترنج IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      12 68
      پاسخ
      باسلام علی دایی اسطوره فوتبالی ایران متعلق به مردم ایران است وتمام مردم ایران باتوجه به تواناییهای بی نظیر ایشان ازعلی دایی تقاضادارندکه سرمربیگری تیم رابعهده بگیرد.
      • عبدالرضا غیایی شاملو IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        0 1
        دیروز از فدراسیون با بنده هم تماس گرفتند که آیا حاضری سرمربی بشی فعلأ تا الان هنوز بهشون جوابی ندادم ، کلی از فوتبالیستای جدید و قدیم خواهش و اصرار دارند که بنده بیام حالا تا ببینم چی میشه
    • مرتضی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      12 72
      پاسخ
      همش زیر سر خود علی دایی ست کل بازی به نفع ایشان است چه سر مربی بشه چه نشه
    • مرتضی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      11 47
      پاسخ
      همش زیر سر خود علی دایی ست کل بازی به نفع ایشان است چه سر مربی بشه چه نشه
      • داوود باشتنی IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        10 1
        اگه دایی به درد تیم ملی نمی خورد ، لابد توقع دارید فدراسیون با شما قرارداد ببندد . خخخ
      • داوود باشتنی IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        5 0
        اگه دایی به درد تیم ملی نمی خورد ، لابد توقع دارید فدراسیون با شما قرارداد ببندد . خخخ
      • داوود باشتنی IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        4 1
        اگه دایی به درد تیم ملی نمی خورد ، لابد توقع دارید فدراسیون با شما قرارداد ببندد . خخخ
    • ...... IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      60 30
      پاسخ
      علی دایی بدرد این کار نمیخوره چون رزومه ملیش خوب نیست و فقط پرستیژه
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      65 6
      پاسخ
      علی دایی نباید بیاد چون در صورت عدم نتیجه ممکنه وجهش بین مردم بد بشه
    • رحیم IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      27 6
      پاسخ
      مزخرف آرین تیم جام جهانی ایران با اختلاف آنهم به علت مدیریت ایرانی است که جای هیچ دفاعی ندارد .کدام عقل سلیم مربی چندساله و آشنا به تیم را با مربی چند روزه عوض میکند؟
    • علیرضا IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      23 38
      پاسخ
      این مخالفت دایی نمایشی است او از مدتها پیش پروژه تخریب اسکوچیچ رو شروع کرده مخصوصا بوسیله طارمی . اما دایی ضعیفترین مربی تاریخ ملی ما بوده و اسکوچیچ بی ادعا بهتریم مربی تاریخ ملی ما بوده
      • حمید IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        10 5
        بهترین مربی تیم ملی کی‌روش بوده که با تیم های ضعیف تا تیم های قدرتمند دنیا بازی کرده و فقط هشت درصد شکست داشته. این آقا کلا پونزده تا بازی نکرده دو تا باخت و یه مساوی داشته. اسکوچیچ و مافیای پشتش همه بازی های تدارکاتی رو به هم میزنن تا ناتوانی مربی و کادر فنی عیان نشه. اسکوچیچ حتی قهرمان لیگ نشده
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      37 8
      پاسخ
      اینا فقط میخوان با اینکار شهریار فوتبال ایران خراب کنند، شهریار عشق قبول نکن لطفا.
    • جعفری IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      24 1
      پاسخ
      دلالها خوب میدانند چکار کنند اونها لالی قوی دارند بخاطر پول حاضرند تیم ملی و احساسات مردم را له کنند
    • مجید IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      24 6
      پاسخ
      مرحبا به علی دایی ....
    • رامتین IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 5
      پاسخ
      درودبرشرفت آقای اسکوچیچ.... برهرچی خائن وبدخواهت که دنبال پرکردن کیسه خودشان هستند لعنت
    • ماهور۴۳۴۳ IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      فقط علی دایی و دیگر ھیچ
    • راضیه تاج آبادی IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      5 1
      پاسخ
      دایی خودش میدونه ، اگه هدایت تیم ملی رو قبول دار بشه ، صد در صد با این بازیکنان که توطیه برکناری مربی رو رقم زدند. هر سه تا بازی رو با اختلاف زیاد شکست میخورد ، پس مگه مغز خر خورده ، که خودش را درگیر ماجراها کند ، سری رو که درد نمیکند چرا دستمال ببندی ، حرف دایی یکی است ، تیم سرمربی داره . والسلام
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      راستی کی تلاش گسترده کرده تا سرمربی بشه؟؟!!
      • AE ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        1 0
        من من من من ، کی بلده سرمربی بشه تو تو تو تو کی میتونه تیمو هولش بده فدزاسیون فدراسیون کی بلده اقکار ، خراب کنه فدراسیون فدراسیون کی خائن این وطنه مدیران بی کفایت
    • M.r golestani IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 1
      پاسخ
      اینا خودشون وگذاشتن سرکار یا مردم و؟به یه بچه ام بگی میفهمه که عوض کردن مربی تواین زمان مزحک ترین کاریه که میشه کرد مگراینکه کی روش باشه چون تیم خودشه وگرنه به جز کی روش گوآردیولا هم که بیارن یک درصدم جواب نمیده
      • M.m IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        0 0
        آفرین آفرین خداوکیلی اولین کسی هستی با عقل و درک حرف زدی موافقم با ایده شما
    • رزمنده قدیمی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      علی دایی را باید در مقدماتی دعوت می کردین نه الان که اسکوچیچ زحمت کشیده تیم را بالا آورده آزموده را آزمودن خطاست به حرف قدرتهای خارج از فوتبال گوش ندید
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      تنها فردی که فوتبال الان ایران را نجات دهد فقط علی دایی هست چون دایی زیر بار زور نمیره واز هیچ کس خط نمیگیره
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تنها فردی که فوتبال الان ایران را نجات دهد فقط علی دایی هست چون دایی زیر بار زور نمیره واز هیچ کس خط نمیگیره
    • US ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 2
      پاسخ
      دایی بازیکن بزرگی بود اما هرگز مربی بزرگی نبود و نخواهد شد. انتخاب او بزرگترین اشتباه است.
    • طهمورث IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 0
      پاسخ
      درود برشرفت شهریار همیشه پابرجا گمیته و فدراسیون کوچکترازآنندکه برای شهریار خط و مشی تعیین کنند
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 1
      پاسخ
      بهترین گزینه داخلی علی دایی است هم در جهان فوتبال شناخته شده است هم مربی قاطع وزیر بار زور هم نمیرهوبازیکن سالار هم نیست وبازیکنا ازش حساب می‌برند
    • بهمن IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 1
      پاسخ
      به نظر بنده همین اسکوچیچ باشند در ترکیب کمکمربیهای کار بلد هم درکنار ایشون از بهترینهای دنیا جزب شوند.مانند دوره کیروش که کمک های آلمانی داشتند.
    • رضا رنجبری IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 1
      پاسخ
      الان وقت تعویض مربی نیست . به بحرین رجوع کنید
    • میثم IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      سلام و احترام. علی دایی با چه رزومه ای؟ صرفاً چون وجهه بین المللی داره ؟؟؟
    • Nojom IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      ایرانیا نمک‌نشناسن..یادشون رفته تیم ملی کم مونده بود سقوط کنه .که اسکوچیچ تیم رو تحویل گرفت وسعود کرد.هیچ کس اون موقع از ترس جرئت نداست تیم ملی رو تحویل بگیره..
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 1
      پاسخ
      واقعا خاک بر سرتون. چرا با شخصیت افراد بازی می کنید؟فدراسیون فوتبال رو نکبت گرفته است. شخصی درآن زمان کسی حاضر نبود سرمربی تیم ملی بشود ایشان برعهده گرفتند. حالا هر کسی میاید اظهار نظر می کند. به درک بروید که با آبروی اشخاص بازی می کنید
    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 1
      پاسخ
      یک مربی توانمند و با فکر وبا تعصب ، کی روش تقریبا بد نبود
    • سعید FR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 1
      پاسخ
      علی دایی اسطوره فوتبال ایرانه ،ولی مثل خیلی از بزرگان فوتبال مثل مارادونا ،مربی خیلی خوبی نبوده،لااقل در عرصه مربیگری ملی خیلی ضعیف عمل کرد،بهتر تو این وضعیت اسفناک مربی با تمایلات بازی دفاعی مانند کی‌روش یا هرکسی دیگه که به این سبک علاقه داره رو انتخاب کنند,تو این چند ماه نمیشه یک تیم هجومی ساخت
    • IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      4 1
      پاسخ
      مگه جیره خوار دایی هستی خبرگزاری مهر که یکضرب حمایت از دایی و لجاجت با قلعه نوی و نکونام میکنی؟ چته واقعا؟ حالمون رو بهم زدی
    • محمد IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      فقط مربی داخلی

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