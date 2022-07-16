ورود بدون نوبت دو سرمربی داخلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچیچ که هفته گذشته برگزار شد، خروج رسمی دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات از جایگاه سرمربیگری تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۲ را به همراه نداشت تا آینده بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

اسکوچیچ همچنان مخالف دارد اما…

صحبت‌های دراگان اسکوچیچ در نشست عصر سه شنبه با تعدادی از اعضای هیأت رئیسه باعث شد تا آنها برای قطع همکاری با سرمربی کروات کمی مردد بشوند اما باز هم اکثریت آنها با توجه به فشار برخی بازیکنان تیم ملی و مقامات وزارت ورزش اصرار به برکناری اسکوچیچ دارند.

با این حال سرمربی فعلی تیم ملی ایران نامه اخراج را دریافت نکرد تا گزینه‌های داخلی بررسی شده و در صورت عدم دستیابی به مربی مورد نظر به همکاری با اسکوچیچ توجه شود.

فقط «علی دایی»

سرمربی پیشین تیم ملی ایران گزینه اول و آخر فعلی برای جانشینی اسکوچیچ است. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال نیز با حضور دایی موافق است تا روند مذاکره با وی به صورت منطقی پیش برود اما همچنان پاسخ علی دایی همان «نه» تکراری است.

دایی باوجود اصرار فدراسیون، راضی به پذیرش این پیشنهاد نشده است و نمی‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودش را جزئی از پروژه عدم نتیجه‌گیری تیم بداند.

لابی سرمربی قبلی تیم ملی فعلاً بی ثمر

در این بین یکی از سرمربیان داخلی پیشین تیم ملی ایران هم تلاش گسترده‌ای را از سوی اطرافیانش برای بازگشت به تیم ملی ایران آغاز کرده است اما مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش موافق با او نیست. او که در ابتدا قرار بود جزو گزینه‌های بعد از علی دایی برای مذاکره شود با مخالفت ارکان ورزش مواجه شد تا اقبال خود را از سوی چند فرد پر قدرت عرصه صنعت برای پیشنهاد شدن به فدراسیون فوتبال دنبال کند.

محبوب باتجربه‌های رختکن تیم ملی شانسی ندارد

فدراسیون فوتبال تاکنون مذاکره‌ای با هیچ گزینه داخلی جز علی دایی نداشته است. دایی تنها گزینه داخلی فعلی فدراسیون فوتبال است تا بتواند اتحاد را در بین اعضای تیم ملی ایران بار دیگر به وجود آورد. بنابراین تلاش‌های سرمربی جوان لیگ برتری با حمایت تعدادی از بازیکنان قدیمی تیم ملی ایران تا الان ناکام مانده است.

مأموریت تکراری برای علی دایی؟

تنها گزینه فعلی فدراسیون فوتبال علی دایی است که پاسخ او هم منفی است. فدراسیون فوتبال حاضر نیست سراغ گزینه‌های دیگر غیر از علی دایی برود از این رو شاید این گزینه تنها گزینه ممکن داخلی باشد.

با این حال هنوز معلوم نیست در روزهای آینده چه تصمیمی در ین زمینه گرفته خواهد شد. ابهامی که در داخل راهروهای فدراسیون فوتبال نیز مورد سوال قرار گرفته و کسی از سرنوشت نیمکت تیم ملی ایران برای جام جهانی آگاهی ندارد.

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