برکناری ما یک تصمیم رادیکال است/ چرا باید با برانکو تماس بگیریم؟

به گزارش خبرنگار مهر، ابهامات و سئوالات بی شمار پیرامون سرنوشت نیمکت تیم ملی فوتبال ایران بعد از تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنان برطرف نشده است.

کمیته فنی چند روز پیش رای به برکناری دراگان اسکوچیچ سرمربی کُروات ایران داد اما در فاصله ۲۴ ساعت، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال این برکناری را تایید نکرد. در ادامه مقرر شد هیات رئیسه تصمیم گیری خود را به جلسه بعد موکول کند و اسکوچیچ هم که به ایران آمده بود، کشورمان را ترک کرد.

اما اسکوچیچ در بازگشت از ایران، به کشور اتریش رفت و دیداری با شهاب زاهدی مهاجم تیم ملی کشورمان و تیم پوشکاش مجارستان داشت که در اتریش اردوی آماده سازی خود را برپا کرده است.

این مسئله باعث ایجاد سئوالات دیگری درباره وضعیت اسکوچیچ در تیم ملی ایران شد؛ چرا که اقدام او و ملاقاتش با لژیونر ایران نشان می‌دهد همچنان قرار است به کار خود ادامه بدهد.

مجموع این اتفاقات باعث ناامیدی و ناراحتی اسکوچیچ و دستیاران کُرواتش شده است که قرار بود تیم ایران را برای حضور در جام جهانی آماده کنند. «ماریو توت» دستیار اول اسکوچیچ یکی از این نفرات است که تصمیم احتمالی برای برکناری کادر فنی را «رادیکال» می‌داند و تاکید می‌کند اسکوچیچ توانسته «کشتی شکسته» ایران را به ساحل امن برساند.

ماریو توت (سمت چپ) در کنار اسکوچیچ

توت همچنین به بحث حضور احتمالی برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی ایران واکنش نشان داد و از کاری که اسکوچیچ و دستیارانش در عبور تیم ملی از مرحله مقدماتی جام جهانی انجام دادند به عنوان یک «معجزه» نام برد.

سایت 24sata کرواسی در گزارش کاملی که اظهارات دستیار اسکوچیچ هم در آن آمده است، به تحلیل شرایط تیم ملی ایران پرداخت:

«دراگان اسکوچیچ و کادر فنی اش ۱۵ بازی متوالی بدون شکست را پشت سر گذاشتند و ایران را به جام جهانی قطر و رتبه بیست و سوم رنکینگ فیفا رساندند. فوتبال داستان‌های عجیبی می‌نویسد، یکی از آنها، در روزهای اخیر در ایران می‌گذرد. دراگان اسکوچیچ و کادر فنی اش روی نیمکت ایران در سال‌های اخیر کار باورنکردنی انجام داده‌اند، این مربی کروات بدون مشکل تیم ملی را به جام جهانی قطر رساند.

در واقع، ایران به طرز چشمگیری به عنوان بهترین تیم آسیا به جام جهانی امسال راه یافت. همه چیز عالی به نظر می‌رسید، هواداران در آستانه یک تورنمنت بزرگ دیگر بسیار خوشحال و پر از خوش بینی بودند که سپس مشکلات شروع شد. وضعیت دراگان اسکوچیچ نیز زیر سئوال است.

رسانه‌های ایرانی از هر طرف شروع به مشت زدن به مربی کروات کردند که در استانبول متوجه شد که او به طور غیرمنتظره ای آماده رفتن شده است. دراگان اسکوچیچ و کادرش (ماریو توت، کرونوسلاو رندولیچ، ملادن زگانیر) عملکرد صادق محرمی را در سوپرکاپ مقابل هایدوک زاگرب دنبال کردند و سپس قرار شد رندولیچ و توت به کشورهای دیگر بروند تا سایر بازیکنان ایران را برای اردوی سپتامبر زیر نظر بگیرند.

ماریو توت در این خصوص گفت: من و دراگان درگیر زیر نظر گرفتن بازیکنانی بودیم که قرار است در اردوی سپتامبر دعوت بشوند. اقامت ما در سوپر کاپ کرواسی و سپس رفتن به استانبول به شوک و ناباوری تبدیل شد. با توجه به ماهیت غیر رسمی این خبر، باورش سخت است که فردی تصمیم به چنین اقدامی رادیکالی داشته باشد. اما سیگنال‌هایی که به ما می‌رسد این را نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر این اخبار صحت داشته باشد مسلماً بسیار ناامید و ناراحت خواهیم شد. اول از همه، به دلیل تلاش زیاد و توجه به چگونگی رساندن کشتی شکسته ایران به بندری آرام. ما همه رکوردهای تاریخی را هم شکستیم. همچنین، رده بندی تیم ملی در جهان به شدت بهبود یافت و در قاره آسیا با برتری غیر قابل انکار صدرنشین هستیم؛ جایی که تیم‌های ملی خوبی در آن حضور دارند.

نوشته شده که سرمربی جدید می‌تواند برانکو ایوانکوویچ باشد. آیا از او چیزی شنیده‌اید؟ دستیار اسکوچیچ در پاسخ به این سئوال گفت: البته در چنین شرایطی اسامی مختلفی از جمله برانکو مطرح می‌شود. چرا باید با کسی که در کشور دیگری کار می‌کند تماس بگیریم، در حالی که ما روی طرح‌ها و برنامه‌های آتی متمرکز هستیم که در حال انجام است. ما در مورد شرایطی صحبت نمی‌کنیم که تیم ملی ایران نیاز به نجات از بحران داشته باشد. بله، بحران بود، اما فقط در ابتدای مرحله مقدماتی و سپس دراگان اسکوچیچ به همراه تیمش، من، وحید هاشمیان، کریم باقری و ملادن زگانیر معجزه کردند. این اخراج احتمالی ما را عجیب‌تر می‌کند.

وی با اشاره به حمایت گسترده هواداران ایران از اسکوچیچ گفت: هر ساعت ده‌ها هزار پیام می‌آید که همه آنها پیام‌های حمایتی هستند، اما من به تجربه می‌دانم که حمایت عمومی و نتایج عالی دلیل بر این نیست که شما لزوماً در محل کار خود بمانید.»

در ادامه این گزارش آمده است: «جالب اینجاست که ایران تحت رهبری دراگان اسکوچیچ به معنای واقعی کلمه درخشید. سرمربی کروات در ۱۸ بازی روی نیمکت ایران، ۱۵ پیروزی، یک تساوی و دو شکست را به ثبت رساند. اسکوچیچ در ۱۵ بازی اول ۱۴ برد و یک تساوی با ایران به ثبت رساند و دو شکست در نتایج بازی‌های کم اهمیت مقابل کره جنوبی (در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر که ایران صعودش را قطعی کرده بود) و الجزایر (بازی دوستانه) ثبت شد اما این برای ایرانی‌ها کافی نبود...

کادر مربیگری از کرواسی در ایران نتایج بسیار خوبی به ثبت رساند و تعدادی از رکوردهای تاریخی را شکست، رده بندی تیم ملی در جهان را ارتقا داد و خیلی سریع به یکی از بزرگترین قدرتهای فوتبال آسیا تبدیل شد. هواداران امروز در شوک هستند. تلفن همراه دراگان اسکوچیچ و تمام دستیارانش پر از پیام‌های حمایتی است و رسانه‌های ایرانی هم اکنون به سراغ یک مربی جدید - برانکو ایوانکوویچ - رفته‌اند.

ایران با شکست مقابل بحرین و عراق زیر نظر مارک ویلموتس کارش را برای صعود به جام جهانی آغاز کرد اما سپس دراگان اسکوچیچ روی نیمکت آمد و معجزه کرد. تیم ایران بازی درخشانی را به نمایش گذاشت و در تمام مسابقات برتری داشت. آنها در جام جهانی قطر مقابل آمریکا، انگلیس و ولز تست خواهند داشت اما سئوال بزرگ این است که در آن زمان چه کسی ایرانی‌ها را رهبری خواهد کرد. دراگان اسکوچیچ یا شخص دیگری…»