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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۸:۱۹

باوجود اعلام خبر برکناری؛

ملاقات اسکوچیچ با مهاجم تیم ملی در اروپا/ دراگان ماندنی شد؟

ملاقات اسکوچیچ با مهاجم تیم ملی در اروپا/ دراگان ماندنی شد؟

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باوجود اعلام برکناری اش از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال، با یکی از مهاجمان لژیونر کشورمان در اروپا دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه تصمیم به برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران گرفت.

این تصمیم اما به صورت رسمی از سوی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تأیید نشد. هیأت رئیسه سه شنبه با حضور اسکوچیچ تشکیل جلسه داد و در پایان این جلسه، برکناری یا ادامه کار اسکوچیچ در ابهام باقی ماند و مقرر شد این تصمیم در جلسه بعدی گرفته شود.

این موضوع حتی اختلافات بین کمیته فنی و هیأت رئیسه را هم تشدید کرد. اسکوچیچ در نهایت بعد از ارائه توضیحاتش در فدراسیون، ایران را ترک کرد با این حال در بازگشت به اروپا، دیداری با مهاجم تیم ملی ایران داشت.

در حال حاضر فیلمی از حضور اسکوچیچ در اتریش منتشر شده است که این مربی در حال گفتگو با شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم آکادمی پوشکاش مجارستان است؛ تیمی که اردوی پیش فصل خود را در اتریش برپا کرده است.

اسکوچیچ در کنار زمین فوتبال، علاوه بر زاهدی با سرمربی تیم پوشکاش هم صحبت می‌کند.

زاهدی برای نخستین بار از سوی اسکوچیچ به تیم ملی ایران دعوت شده بود.

به نظر می‌رسد اسکوچیچ فعلاً به کار خود ادامه می‌دهد تا تکلیفش به صورت رسمی از سوی فدراسیون مشخص شود.

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کد مطلب 5538019

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      10 2
      پاسخ
      بدترین زمان ممکن برای تغییر سرمربی تیم ملی که کمتر از 5ماه به مسابقات جام جهانی مانده است به نظر من ادامه کار با همین مربی به صلاح فدراسیون وکلا به نفع فوتبال ملی می باشد وتازه از جوانمردی هم به دور است کسی که تیم را راهی جام جهانی کرده برکنار شود
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 6
      پاسخ
      برمیگرده طارمی ازتیم خط میزنه بجاش زاهدی میاره
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      12 2
      پاسخ
      برکناری اسکوچیچ در این مقطع نه تنها هیچ فایده‌ای نداره ، بلکه وضع تیم ملی از این هم بدتر میشه
    • یک ایرانی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      3 26
      پاسخ
      آقای مسئول فوتبال حواست به اهمیت این بازیها هست؟ حواست به اتحاد نظامی ناتوی صهیونیستی وهابی که در حال شکل گیری بر علیه ایران است هست؟ حواست به داعش افعانستان در پشت مرزهای ایران هست ؟ حواست هست که میلیاردها نفر از سراسر دنیا نظاره گر این بازیها خواهند بود ؟ - فرصت مذاکره با کی روش را از دست نده.
      • مصطفی IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
        3 0
        همچین مسائل بی ربطی رو بهم گره زدی که اصلا ربطی به فوتبال نداره بعدش پیشنهاد کی روش مگه کی روش جام جهانی که سرمربی بود چه گلی به سر تیم ملی ما زد یا در زمانی که بازیهای اسیایی بودش !!!؟اسکوچیچ حداقل با اقتدار و اتفاقا این دور با توجه به افتضاحی که دور رفت با سرمربی چند میلیوندلاری دوباخت بد اورد
    • اسکو IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      6 2
      پاسخ
      آقا نگهش دارید باور کنید اکثر فوتبالیهای قدیمی و جدید و اکثر مردم قبولش دارند و میخوان بمونه.واقعا چه کار بدی انجام داده که میخوان برکنارش کنن؟فوتبال رو قاطیه سیاست نکنید
    • 7 IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      10 1
      پاسخ
      کمیته فنی نه کمیته سمی اینا اگ از فوتبال و مسائل فنی چیزی حالیشون بود باید میفهمیدن ک زیدانم بیاد توی یک هفته نمیتونه نتیجه ای بهتر از اسکوچیچ بگیره پس بزارید کارشو بکنه اینا همش دودش میره تو چشم تیم ملی
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 1
      پاسخ
      گرچه اسکوچیچ مرد ی با شخصیت و با ادب است و درر کارش هم موفق بوده و دلیل آن دو شکست هم خیلی واضح است و با آن دو شکست نمیشود استناد کرد زیرا که توجیه فنی دارد ، اما مسابقه ی ما با سه تیم است که هرکدام بتنهایی با ما زاویه ی سیاسی دارند و بدنبال تحقیر ما هستند ، گرچه آنها در حال حاضر بسیار آماده ترند ام
    • جعفری IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      3 1
      پاسخ
      تمام اون هیئت تصمیم گیرنده مثلا فنی یکیشان اهل فوتبال نبودند و کنار زمین فوتبال ندیدم ولی بنظر می‌رسد کمیته دلال ها به برکناری اسکوچیچ رای داده چونکه بهترین مربی و نتیجه را داشته همین آقا بوده وقتی خطر حذف تیم بود کس اظهار وجود نمی‌کرد یه تنه تمام افتخار کسب کرد بهترین هم برای جام جهانی هست
    • مصطفی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 1
      پاسخ
      مربی دیگه وقتی تیم از شش بازی حتی با یک مساوی حذف میشد کجا بودن تیم‌های شکست داد اسکوچیچ که ویلموس کی روش تو این هشت ساله نتونسته بودن حتی یکبار ببرن ازشون
    • Koresh ahvaz IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      3 1
      پاسخ
      انشاالله که اسکوچیچ بزرگ می ماند و و با صعود به مرحله یک چهارم نهایی حق خودش و مردم ایران را از کسایی که سنگ اندازی کردند و رییس عوض کردند بازی های تدارکاتی نگذاشتن میگیره
    • ویسی AE ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 4
      پاسخ
      تورا خدا نامردی نکنید زحمت زیادی کشید من خوزستانی ام عشقم طارمی بود ولی حالا عشقم سردار مرد فقط سردار پیرهن طارمی آتیش زدم چه شبهای که منتظر کل زدن طارمی بودم حیف
    • Get the latest IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 1
      پاسخ
      چرت
    • BaBak IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام -مشکل تیم ملی دفاع راست و دفاع چپ است نه مهاجم
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 1
      پاسخ
      کمال بی انصافی و کارنشناسی هست که مربی که نتایج خیره کننده داشته و بسیار موفق بوده و تیم رو بعنوان اولین تیم به جام جهانی برده اونم توو این فاصله ی کم تا مسابقات کنار بگزارند. اونم اعضای کمیته فنی که خودشان رزومه ی موفق نداشتند. واقعا مایه ی تاسفه.
    • میرزایی از کرج IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 1
      پاسخ
      احمقانه ترین تصمیم برکناری اسکوچچ در این زمان کوتاه مانده تا جام جهانی است. مدیران فدراسیون فوتبال اگر میخواهند متهم به حماقت نشوند و روسیاه در پایان مسابقات جام جهانی از سقوط تیم ملی نشوند ، از این تصمیم هرچه زودتر منصرف و او را قاطع حمایت کنند
    • رامتین IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 1
      پاسخ
      درودبرشرفت آقای اسکوچیچ که باکمترین پول تیم ملی فوتبال ایران رابه جام جهانی بردی
    • پوریا IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 1
      پاسخ
      ما ایرانی ها خیلی نمک نشناس هستیم
    • م IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 1
      پاسخ
      این کار دور از جوانمردیه مربی که تیم رو برده به جام جهانی عوضش نمیکنند میشه عین داستان ایویچ حتما انتظار دارن ما قهرمان جهان بشیم حالا مقام نمیاریم لا اقل قهرمان بی اخلاقی هم نشیم .ضمنا این بنده خدا قرارداد داره مگه شهر هرته .؟؟!!!!
    • سجادنجفی IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      4 1
      پاسخ
      اسکوچیچ چون آدم زبان بازی نیست وادم کلکی نیس وچون چاپلوسی نمیکنه میخان زیر پاشو بکشن .ما ایرانی خیلی بد بدرقه هستیم
    • رصا IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 1
      پاسخ
      سلام اسکو باید بماند این نامردیه
    • ررررر IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      3 1
      پاسخ
      خجالت بکشین اینکارا یعنی چی به جای اینکه به فکر بازی تدارکاتی باشین الان به فکر عوض کردن سرمربی افتادین
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      5 1
      پاسخ
      تغییر اسکوچیچ کار درستی نیست اگر هم صفرامتیاز بگیرد .
    • محمد IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اسکوچیچ اگر از 3 بازی جام جهانی 1 امتیاز بگیره تازه میشه کیروش 2014 با این تفاوت که کیروش با شانس اومد جام جهانی و از ازبکستان و لبنان شکست خورده بود ولی اسکوچیچ مقتدرانه و با بازیهای زیبا تیک رو رساند به جام جهانی ولی بعضی از ماها دوست داریم برامون کلاس بزارن
    • IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این شل کن، سفت کنه ها فقط، فقط، فقط، به ضرر تیم ملیست ما وقت اینکار رو نداریم باید بفکر جام جهانی وابروی فوتبال ایران باشیم الان تیم باید بفکر آماده کردن خودش باشه نه اینکه بفکر تعویض مربی با شیم آقایون اگه قصد دارن تیم ملی رو تضعیف کنن اصلا انصراف بدن تا بیشتر از این آبرومون تو دنیا نره

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