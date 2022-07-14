ملاقات اسکوچیچ با مهاجم تیم ملی در اروپا/ دراگان ماندنی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه تصمیم به برکناری دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران گرفت.

این تصمیم اما به صورت رسمی از سوی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تأیید نشد. هیأت رئیسه سه شنبه با حضور اسکوچیچ تشکیل جلسه داد و در پایان این جلسه، برکناری یا ادامه کار اسکوچیچ در ابهام باقی ماند و مقرر شد این تصمیم در جلسه بعدی گرفته شود.

این موضوع حتی اختلافات بین کمیته فنی و هیأت رئیسه را هم تشدید کرد. اسکوچیچ در نهایت بعد از ارائه توضیحاتش در فدراسیون، ایران را ترک کرد با این حال در بازگشت به اروپا، دیداری با مهاجم تیم ملی ایران داشت.

در حال حاضر فیلمی از حضور اسکوچیچ در اتریش منتشر شده است که این مربی در حال گفتگو با شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم آکادمی پوشکاش مجارستان است؛ تیمی که اردوی پیش فصل خود را در اتریش برپا کرده است.

اسکوچیچ در کنار زمین فوتبال، علاوه بر زاهدی با سرمربی تیم پوشکاش هم صحبت می‌کند.

زاهدی برای نخستین بار از سوی اسکوچیچ به تیم ملی ایران دعوت شده بود.

به نظر می‌رسد اسکوچیچ فعلاً به کار خود ادامه می‌دهد تا تکلیفش به صورت رسمی از سوی فدراسیون مشخص شود.

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