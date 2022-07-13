مدافع فجر سپاسی به نفت آبادان پیوست/ یک مربی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف وکیا مدافع ۲۸ ساله خوزستانی با حضور در باشگاه صنعت نفت آبادان و توافق با «جهانگیر کی‌شمس» مدیرعامل این باشگاه و با قراردادی به مدت دو فصل به جمع طلایی پوشان دیار اروند پیوست.

وکیا سابقه حضور را تیم‌های ملی جوانان و امید ایران، فولاد خوزستان، نفت مسجد سلیمان، خیبر خرم آباد، پدیده مشهد فجر شهید سپاسی شیراز و گل‌گهر سیرجان در کارنامه خود دارد.

همچنین بهروز مکوندی با نظر باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت به عنوان دستیار اول سرمربی طلایی پوشان آبادان انتخاب شد.

بر این اساس مکوندی به‌عنوان دستیار اول، نفتی‌های آبادان را در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال همراهی می‌کند.

پیش از این بهنام سراج هم با تغییر جایگاه از سرپرست به کادر فنی آبادانی‌ها اضافه شده بود.

پرکاس در نظر دارد دو دستیار برزیلی به تیمش اضافه کند.