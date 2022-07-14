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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

غزالی با مهر مطرح کرد؛

خروجی دانشجویان طراحی لباس چه خواهد بود؟

خروجی دانشجویان طراحی لباس چه خواهد بود؟

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا می گوید اساتید دانشگاه با این چالش روبرو هستند که خروجی کلاس‌های شأن به چه صورت خواهد بود و دانشجویان پس از دریافت مدرک شان، تا چه اندازه در جامعه مؤثر هستند.

ربابه غزالی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرفصل‌های دروس طراحی پارچه و لباس گفت: با توجه به سرفصل‌های دروس رشته طراحی پارچه و لباس در دانشگاه‌های کل کشور و سرفصل‌هایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته است، اهدافی همچون ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی مدنظر قرار گرفته شده و این مسأله دقیقاً در سرفصل‌ها دیده شده است، اما از آن سو اساتید، فضای آموزشی، ارتباط میان دانشجو و استاد و شرایط کلاس به گونه‌ای است که ما را به اهداف تعریف شده برساند؟ و یا با برنامه‌های ترسیم شده واقعیت دارد؟

وی ادامه داد: در عناوین دروس رشته طراحی پارچه و لباس، یکی از دروسی که بسیار مستقیم به مسأله ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی نگاه کرده درس‌هایی همچون تاریخ لباس ایران، تاریخ پوشاک ایران و تاریخ پوشاک جهان یا درس عفاف و حجاب با نگاه طراحی لباس در دانشگاه در رشته طراحی پارچه و لباس به عنوان دروس تخصص است.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا گفت: دانشگاه تا چه اندازه با جامعه در بحث آموزش ارتباط مستقیمی دارد و تا چه اندازه نیازسنجی‌ها بر اساس نیاز جامعه در دانشگاه است و حتی نقش تولید علم نقش در جامعه چیست؟

وی افزود: رشته طراحی پارچه و لباس بسیار مهم است و روند باید رو به رشد باشد. ما باید شاهد توسعه بیشتر و رویکرد علمی بیشتری باشیم و با تمام قوا در این مسیر حرکت کنیم.

غزالی گفت: جا دارد بیشتر در حوزه طراحی لباس و پارچه با توجه به فرهنگ ایرانی و جامعه بیشتر کار کنیم؛ چراکه ما دارای سبقه غنی فرهنگ در کشور هستیم و همین موضوع را باید به فرهنگ امروزمان گره بزنیم و لباس‌هایی طراحی کنیم که برگرفته از ترکیب زیباشناسانه و همراه با فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی باشد.

وی افزود: حتی اساتید دانشگاه با این چالش روبرو هستند که خروجی کلاس‌های شأن به چه صورت خواهد بود و دانشجویانی که پس از عبور از دوره چهارساله مدرکی دریافت می‌کنند تا چه اندازه در جامعه مؤثر خواهند بود و تا چه اندازه لباس‌هایی را طراحی خواهند کرد که براساس نیاز روز جامعه باشد.

کد مطلب 5538095

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