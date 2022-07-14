خروجی دانشجویان طراحی لباس چه خواهد بود؟

ربابه غزالی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرفصل‌های دروس طراحی پارچه و لباس گفت: با توجه به سرفصل‌های دروس رشته طراحی پارچه و لباس در دانشگاه‌های کل کشور و سرفصل‌هایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته است، اهدافی همچون ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی مدنظر قرار گرفته شده و این مسأله دقیقاً در سرفصل‌ها دیده شده است، اما از آن سو اساتید، فضای آموزشی، ارتباط میان دانشجو و استاد و شرایط کلاس به گونه‌ای است که ما را به اهداف تعریف شده برساند؟ و یا با برنامه‌های ترسیم شده واقعیت دارد؟

وی ادامه داد: در عناوین دروس رشته طراحی پارچه و لباس، یکی از دروسی که بسیار مستقیم به مسأله ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی نگاه کرده درس‌هایی همچون تاریخ لباس ایران، تاریخ پوشاک ایران و تاریخ پوشاک جهان یا درس عفاف و حجاب با نگاه طراحی لباس در دانشگاه در رشته طراحی پارچه و لباس به عنوان دروس تخصص است.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا گفت: دانشگاه تا چه اندازه با جامعه در بحث آموزش ارتباط مستقیمی دارد و تا چه اندازه نیازسنجی‌ها بر اساس نیاز جامعه در دانشگاه است و حتی نقش تولید علم نقش در جامعه چیست؟

وی افزود: رشته طراحی پارچه و لباس بسیار مهم است و روند باید رو به رشد باشد. ما باید شاهد توسعه بیشتر و رویکرد علمی بیشتری باشیم و با تمام قوا در این مسیر حرکت کنیم.

غزالی گفت: جا دارد بیشتر در حوزه طراحی لباس و پارچه با توجه به فرهنگ ایرانی و جامعه بیشتر کار کنیم؛ چراکه ما دارای سبقه غنی فرهنگ در کشور هستیم و همین موضوع را باید به فرهنگ امروزمان گره بزنیم و لباس‌هایی طراحی کنیم که برگرفته از ترکیب زیباشناسانه و همراه با فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی باشد.

وی افزود: حتی اساتید دانشگاه با این چالش روبرو هستند که خروجی کلاس‌های شأن به چه صورت خواهد بود و دانشجویانی که پس از عبور از دوره چهارساله مدرکی دریافت می‌کنند تا چه اندازه در جامعه مؤثر خواهند بود و تا چه اندازه لباس‌هایی را طراحی خواهند کرد که براساس نیاز روز جامعه باشد.