کارگروه مد و لباس، دخالتی در طراحی لباس المپیک نداشته است

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: ۱۳ روز دیگر به آغاز بازیهای المپیک باقی مانده؛ دوم مردادماه از لباس کاروان ایران در المپیک رونمایی و با واکنشهای بسیار در فضای مجازی روبهرو شد. هنرمندانی چون رضا کیانیان و رامبد جوان و ورزشکارانی چون علی کریمی در صفحات خود درباره این لباس نوشتند و آن را زشت و فاقد استانداردهای لازم معرفی کردند.
همه این حاشیهها ما را بر آن داشت تا به گفتگو با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان متولی اصلی مسأله مد و لباس بپردازیم. گرچه حمید قبادی در مصاحبه با خبرنگار مهر عنوان کرد: ما هیچ نقشی در زمینه طراحی لباس کاروان ایران در المپیک نداشته ایم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از مکاتبه با کمیته ملی المپیک و بی توجهی آنان خبر داد و افزود: من شخصا دو بار، یک بار دی ماه ۱۳۹۴ و بار دیگر، اردیبهشت ماه جاری با کمیته ملی المپیک مکاتبه کردم و گفتم کارگروه مد و لباس این آمادگی این را دارد که مسئولیت طراحی و حتی تولید لباسهای رژه کاروان ایران را در المپیک ریو بپذیرد و از همکاری طیف وسیعی از طراحان و استادان دانشگاهها بهره ببرد. حتی نماینده کارگروه مد و لباس، در کمیته ملی امپیک حضور پیدا کرد و این پیشنهاد را با آنها در میان گذاشت اما هیچ پاسخی از جانب آنها دریافت نشد.
قبادی به اهمیت رویداد مهمی چون المپیک در معرفی فرهنگ و هنر ایران اشاره و بیان کرد: مدتهاست که لباس، تنها پوشش افراد نیست بلکه رسانهای که فرهنگ و تمدن و جایگاه اجتماعی آنها را هم به نمایش میگذارد بنابراین بهتر است در انتخاب لباسی که قرار است بر تن ورزشکاران، پوشیده شود، دقت بیشتری به عمل آید.بهتر بود کمیته ملی المپیک با کارگروه مد و لباس ارتباط بهتری برقرار میکرد تا آنچه تولید و ارائه میشود با استاندارادهای ما و فرهنگ و هویت ما هماهنگی بیشتری داشته باشد.
دبیر کارگروه مد و لباس کشور با بیان اینکه حتی سازمانهای دولتی هم جزیرهای عمل میکنند گفت:مایه تاسف است که کمیته المپیک، آنچنان که باید و شاید کارگروه مد و لباس را قبول ندارد. این نشان میدهد که حتی سازمانهای دولتی هم جزیرهای عمل میکنند و آن پیوستگی لازم را با یکدیگر ندارند در صورتیکه کارگروه مد و لباس در این سالها توانسته اعتماد بهترین طراحان و تولیدکنندگان را جلب کند و از همکاری آنها بهره ببرد.
قبادی، طراحی را یک موضوع سلیقهای دانست و افزود: طراحی یک مساله سلیقهای است اما وقتی طیف گسترده ای از مردم از طراح و هنرمند و ورزشکار و حتی رسانه ملی به یک طرح واکنش نشان میدهند یعنی آن طرح با استقبال عمومی روبهرو نشده است.
دبیر کارگروه مد و لباس همچنین آمادگی این نهاد را برای طراحی لباس همه حوزههای فرهنگی و سیاسی اعلام و بیان کرد: ما آمادگی این را داریم که با بهره گرفتن از توان و طرفیت همه طراحان و متخصصان مد و لباس به طراحی پوشاک برای حوزههای مختلف بپردازیم.برای مثال در حال حاضر نهاد ریاست جمهوری از ما خواسته تا براساس پوشاک اقوام مختلف ایرانی برای خردسالانی که به استقبال مقامهای مختلف سیاسی می روند، لباس طراحی کنیم.
