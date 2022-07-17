برگزاری دوره های ارتقای داوران مسابقات قرآن کریم 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با برنامهریزی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی اقدام به برگزاری دورههای ارتقا داوران مینماید.
در کنار برگزاری دو دوره طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن، تاکنون یک دوره ارتقا برای پذیرفته شدگان درجات یک تا چهار این طرح در رشتههای حفظ، تجوید، صوت، لحن و وقف و ابتدا برگزار شده است که این موضوع در سال جدید با دقت و اهمیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
با عنایت به درخواستهای مکرر داوران در نظر است در سال جاری دورههایی برای افراد مذکور و پذیرفتهشدگان جدید برگزار شود.
مرکز امور قرآنی در ادامه عنوان کرده است که پیشبینی میشود که در هر شش ماه، یک دوره برگزار شود و یکی از شاخصههای ارتقای درجه داوران فعلی، گذراندن موفق دورههای مورد اشاره است.
همچنین هدف از اجرای این طرح علاوه بر هماهنگی بیشتر داوران و پرهیز از عملکرد سلیقهای، ارزیابی عملکرد دورهای داوران و تصمیمگیری برای ارتقای درجه ایشان در کنار ارزیابی عملکرد ایشان در مسابقات خواهد بود
لازم به توضیح دوره سوم طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآنی بزودی برگزار میشود و طبق اعلام مرکز امور قرآنی شرایط به اطلاع استانها و اساتید مبرز جهت معرفی افراد شایسته رسیده است
امید است با برگزاری دوره سوم تا حد قابل قبولی بتوان داوران را ساماندهی نمود و اطلاعات داوران را در اختیار سایر نهادها نیز قرارداد
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