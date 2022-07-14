به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه تلویزیونی «دست‌خط» این هفته ۲۴ تیر حدود ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه پنج سیما پخش خواهد شد و محمدحسین رنجبران میزبان وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

یوسف نوری در این برنامه به تحقیق و بررسی چگونگی حضور دانش‌آموزان در مدارس در کشورهای مختلف اشاره کرد و نتیجه این بررسی‌ها را ایجاد راه‌کارهایی برای دایر کردن مدارس با رعایت پروتکل‌هایی کرونایی در کشور اعلام کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت‌وگو کنکور را عامل استرس دانش‌آموزان خواند و با متفاوت دانستن نظام آموزش و نظام پذیرش، از تلاش برای حذف این استرس از دانش‌آموزان سخن گفت.

دریافت شهریه‌های نجومی مدارس غیر انتفاعی از دانش‌آموزان و نقش مافیای کنکور در نظام آموزشی کشور نیز از دیگر مواردی است که در این برنامه به آن اشاره شد.

بررسی «نظام رتبه‌بندی معلمان» از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی محمد حسین رنجبران با نوری بود که وزیر آموزش و پرورش با تشریح کامل این طرح، آن را عامل اصلی انگیزه معلمان برای ایجاد آمادگی برای تحول نظام آموزشی کشور دانست.

«دست‌خط» که به گفت‌وگوهای صریح با نخبگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی می‌پردازد، کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است.

این برنامه گفتگو محور و تحلیلی با اجرای محمد حسین رنجبران و تهیه کنندگی مریم حداد، هر هفته جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۶:۱۵ پخش می‌شود.