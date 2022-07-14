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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

رضایی خبرداد؛

آغاز پروازهای بازگشت حجاج از امروز به کشور

آغاز پروازهای بازگشت حجاج از امروز به کشور

رئیس ستاد مکه مکرمه از آغاز پروازهای بازگشت حجاج از ۲۳ تیرماه خبر داد و گفت: همه تمهیدات لازم برای بازگشت زائران از فرودگاه جده اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر رضایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۹ هزار و ۶۵۰ حاجی ایرانی و عوامل در سلامت کامل هستند و بحمدالله برنامه‌های انجام شده در کمال آرامش، عزت، کرامت، امنیت و سلامت صورت گرفته است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته و پیش رو اظهار کرد: بحمدالله خدمات بسیار مناسبی در مشاعر مقدسه (عرفات، مشعر الحرام و منا) به زائران ارائه شد که نسبت به سنوات قبل به لحاظ کیفیت و کمیت بهبود نسبی داشت؛ شرایط برودتی مناسب در خیمه‌ها، وجود تشک و ملحفه‌های بهداشتی، عدم قطعی برق به دلیل بهبود زیر ساخت‌ها و.... بخشی از این خدمات اجرایی بود.

رئیس ستاد مکه مکرمه تصریح کرد: همچنین خدمات درمانی مناسبی در عرفات و منا به زائران ارائه شد و مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر به صورت کامل به خدمت رسانی زائران پرداختند ضمن اینکه خوشبختانه بیماری ویروسی و مشکل خاصی مشاهده نشد.

رضایی در خصوص عزیمت کاروانهای مدینه بعد نیز اظهار کرد: چهارشنبه مصادف با بیست و دوم تیرماه ۱۱ کاروان با جمعیت یک هزار و ۳۰۰ نفر راهی مدینه منوره شدند تا به زیارت حرم نبوی و قبور ائمه معصومین در بقیع مشرف شوند.

وی افزود: در حال حاضر نخستین زائران مدینه بعد وارد شهر پیامبر (ص) شده اند و بعد از ۵ روز حضور در این شهر راهی کشور می‌شوند.

رئیس ستاد مکه مکرمه تصریح کرد: طی روزهای آتی نیز کاروانهای مدینه بعد براساس زمانبندی تعیین شده وارد شهر مدینه منوره می‌شوند.اعزام‌های مدینه بعد تا دوم مرداد ماه ادامه می‌یابد و مدینه منوره نیز تا روز هفتم مرداد ماه تخلیه می‌شود.

رضایی گفت: نخستین کاروانهای خروجی به کشور از صبح امروز فرودگاه جده را به مقصد ایران ترک کردند.

وی افزود: آخرین خروجی زائران و عوامل ما از مکه مکرمه ششم مرداد ماه خواهد بود و این شهر از حضور زائران ایرانی خالی می‌شود.

رضایی با بیان اینکه جداول پروازی بازگشت زائران تعیین شده است تصریح کرد: اولین پروازهای فرودگاه جده به مقصد فرودگاه‌های تهران و تبریز است.

وی برای همه زائران کشورمان آروزی سلامت و حجی مقبول کرد و گفت: خادمان حجاج در مدینه منوره و مکه مکرمه تا حضور آخرین زائر به خدمت رسانی خاضعانه خود ادامه می‌دهند.

کد مطلب 5538245

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