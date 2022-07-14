آغاز پروازهای بازگشت حجاج از امروز به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر رضایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۹ هزار و ۶۵۰ حاجی ایرانی و عوامل در سلامت کامل هستند و بحمدالله برنامه‌های انجام شده در کمال آرامش، عزت، کرامت، امنیت و سلامت صورت گرفته است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته و پیش رو اظهار کرد: بحمدالله خدمات بسیار مناسبی در مشاعر مقدسه (عرفات، مشعر الحرام و منا) به زائران ارائه شد که نسبت به سنوات قبل به لحاظ کیفیت و کمیت بهبود نسبی داشت؛ شرایط برودتی مناسب در خیمه‌ها، وجود تشک و ملحفه‌های بهداشتی، عدم قطعی برق به دلیل بهبود زیر ساخت‌ها و.... بخشی از این خدمات اجرایی بود.

رئیس ستاد مکه مکرمه تصریح کرد: همچنین خدمات درمانی مناسبی در عرفات و منا به زائران ارائه شد و مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر به صورت کامل به خدمت رسانی زائران پرداختند ضمن اینکه خوشبختانه بیماری ویروسی و مشکل خاصی مشاهده نشد.

رضایی در خصوص عزیمت کاروانهای مدینه بعد نیز اظهار کرد: چهارشنبه مصادف با بیست و دوم تیرماه ۱۱ کاروان با جمعیت یک هزار و ۳۰۰ نفر راهی مدینه منوره شدند تا به زیارت حرم نبوی و قبور ائمه معصومین در بقیع مشرف شوند.

وی افزود: در حال حاضر نخستین زائران مدینه بعد وارد شهر پیامبر (ص) شده اند و بعد از ۵ روز حضور در این شهر راهی کشور می‌شوند.

رئیس ستاد مکه مکرمه تصریح کرد: طی روزهای آتی نیز کاروانهای مدینه بعد براساس زمانبندی تعیین شده وارد شهر مدینه منوره می‌شوند.اعزام‌های مدینه بعد تا دوم مرداد ماه ادامه می‌یابد و مدینه منوره نیز تا روز هفتم مرداد ماه تخلیه می‌شود.

رضایی گفت: نخستین کاروانهای خروجی به کشور از صبح امروز فرودگاه جده را به مقصد ایران ترک کردند.

وی افزود: آخرین خروجی زائران و عوامل ما از مکه مکرمه ششم مرداد ماه خواهد بود و این شهر از حضور زائران ایرانی خالی می‌شود.

رضایی با بیان اینکه جداول پروازی بازگشت زائران تعیین شده است تصریح کرد: اولین پروازهای فرودگاه جده به مقصد فرودگاه‌های تهران و تبریز است.

وی برای همه زائران کشورمان آروزی سلامت و حجی مقبول کرد و گفت: خادمان حجاج در مدینه منوره و مکه مکرمه تا حضور آخرین زائر به خدمت رسانی خاضعانه خود ادامه می‌دهند.