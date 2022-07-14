توزیع اقلام خوراکی ویژه هیئات مذهبی به قیمت تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو توافق صورت گرفته بین سازمان هیأت و تشکلهای دینی کشور و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد باتوجه به نیاز هیئات مذهبی در پذیرایی از مهمانان اهل بیت علیهم السلام و برپایی سفره اکرام اهل بیت علیهمالسلام، اقلام موردنیاز به قیمت تنظیم بازار در اختیار هیئات مذهبی سراسر کشور قرار گیرد.

محمدحسن طبرستانی رئیس مجمع کانون فرهنگی و تبلیغی کشور و دستیار رئیس سازمان هیأت در امور پشتیبانی از هیئات مذهبی سراسر کشور در ماه محرم با بیان هدف از شکل گیری و وظایف «حوزه امور پشتیبانی هیئات مذهبی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به‌تازگی «شبکه‌های هیأت» در کل کشور ایجاد شد که این شبکه‌ها از «هیأت رزمندگان»، «جامعه ایمانی مشعر»، «بسیج مداحان»، «شورای هیئات مذهبی»، «کانونهای فرهنگی تبلیغی جهادی کشور»، «مجمع شعرا» و «مجموعه های شاخص کشوری» تشکیل‌شده‌اند. همچنین طی جلساتی با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در شهر مشهد مقدس، به‌طور رسمی فعالیت سازمان هیأت و تشکلهای دینی آغاز شد در حاشیه این جلسات؛ تصمیم بر آن شد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه باید شرایطی فراهم ساخت تا مددیار هیئات مذهبی در کشور باشیم، «ستاد ویژه محرم و اربعین در سازمان هیأت» با حضور تمام اعضای شبکه های هیأت تشکیل شود و مقرر شد تا «مسئولیت امور پشتیبانی شبکههای هیأت» در این ستاد بر عهده بنده باشد این در حالی است که «هماهنگی با سازمانها، وزارتخانه‌ها و دستگاهها برای پیگیری و رفع نیازهای هیئات مذهبی سراسر کشور» و «ساماندهی خدمت‌رسانی به هیئات مذهبی در استان‌های سراسر کشور از طریق ایجاد ارتباط وثیق با مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها» از وظایف امور پشتیبانی شبکه های هیأت به شمار می‌روند.

وی با اعلام اینکه هیأتهای مذهبی چطور میتوانند از این خدمات استفاده کنند؟ افزود: در جلسه ای با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام مجید بابا خانی رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی، راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و دیگر مدیران وزارت جهاد کشاورزی طی گفتگوهای صورت گرفته، تصمیم بر آن شد که اقلامی مانند «شکر، برنج، مرغ، گوشت و....» باقیمت بهینه و تنظیم بازار در اختیار هیئات مذهبی سراسر کشور قرار گیرد. همچنین مقرر شد برای توزیع عادلانه اقلام؛ ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها با توجه به سهمیه ای که به هر استان و شهرستان تخصیص می یابد؛ هیئات مذهبی که واجد شرایط هستند را معرفی کنند تا سهمیه به آن‌ها تعلق گیرد.



رئیس مجمع کانون فرهنگی و تبلیغی کشور با تاکید براینکه خدمات امور پشتیبانی هیأتها غیر از توزیع اقلام گفت: برنامه های متعدد و گسترده‌ای در آغاز کار در دست اجرا داریم و برای به نتیجه رساندن این برنامه تمهیداتی اندیشیده شده است به‌عنوان مثال در حال حاضر قصد داریم برای ایجاد زیرساختهای سایبری در هیئات مذهبی و ارائه خدمات به آن‌ها با شرکتهای مخابراتی وارد مذاکره شویم. همچنین در خصوص این موضوع که مکانهایی برای برگزاری مراسم در اختیار هیئات مذهبی قرار گیرد با آموزش وپرورش در حال رایزنی هستیم از طرفی برای ارائه خدمات بیشتر با سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت صمت و دیگر دستگاه ها؛ مذاکراتی داشته‌ایم.

طبرستانی با اعلام وجه تمایز این اقدام گفت: وجه تمایز اصلی این حرکت جدید این است که در سالهای پیش شبکهای با عنوان شبکه هیأت وجود نداشت و در حال حاضر هم برای ایجاد یک هم‌افزایی گسترده در سراسر کشور تمام مجموعه هایی مانند «هیأت رزمندگان، جامعه ایمانی مشعر، بسیج مداحان، شورای هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی تبلیغی جهادی کشور، مجمع شعرا و مجموعه های شاخص کشوری که به هیأت مربوط هستند» در این شبکه در کنار هم قرارگرفته‌اند.

وی افزود: این ستاد با حمایت همه جانبه، وظیفه کلان پیگیری حل مشکلات هیئات مذهبی سراسر کشور را بر عهده دارد لذا به فضل خداوند و با توجه به این هم‌افزایی گسترده، نسبت سالهای گذشته حرکت روبه‌جلوتری خواهیم داشت.اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که ویروس منحوس کرونا جولان نمی‌دهد و استقبال از مراسم هیئات بیشتر می‌شود از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده کار فعلی کمی دشوارتر است که به یاری خداوند برای رونق مجالس اباعبدالله علیه‌السلام حمایتهای بیشتری را جذب خواهیم کرد.



طبرستانی در پایان گفت: در آخر هم باید بگویم ما از تمام دستگاهها و نهادهایی که خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام هستند انتظار داریم که دغدغه حل مشکلات هیأتها به عنوان ریشه دارترین نهادهای اجتماعی و مردمی را بیشتر داشته و کمک حال ما در حمایت بیشتر از این جامعه بزرگ ایمانی باشند.