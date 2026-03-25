هیئات مذهبی در پشتیبانی جبهه فرهنگی و اجتماعی نقش آفرین هستند

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی که ماهیتی کاملاً مردمی دارند، همانند گذشته در بزنگاه‌های مهم کشور در میدان حضور داشته و نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس افزود: در آن مقطع تاریخی، هیئات مذهبی با پشتیبانی از رزمندگان و حضور در صحنه‌های مختلف، سهم مهمی در تقویت روحیه جبهه‌ها ایفا کردند و امروز نیز همان مسیر با قوت ادامه دارد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان علویان مازندران با بیان اینکه «ایرانِ حسینی همواره پیروز است»، تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز فعالان این عرصه در کنار رزمندگان جبهه مقاومت حضور داشته و از هیچ کمکی برای تحقق اهداف والای اسلامی دریغ نخواهند کرد.

این فعال فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی نیروهای مردمی خاطرنشان کرد: اعلام وفاداری به آرمان‌ها و ارزش‌ها، پاسخی قاطع به جریان‌های معاند و بدخواهان کشور است و هیئات مذهبی در این مسیر پیشگام هستند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: در دوران جنگ تحمیلی، هیئات و مداحان با برگزاری مراسم و نوحه‌سرایی، نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط معنوی به‌ویژه در میان جوانان داشتند و امروز نیز این ظرفیت با قدرت بیشتری در مقابله با جنگ روانی دشمن به کار گرفته شده است.

عضو ستاد پشتیبانی جنگ و مسئول کمیته فرهنگی این ستاد در پایان تأکید کرد: تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی از مهم‌ترین مأموریت‌های هیئات مذهبی است و این مجموعه‌ها همچنان در خط مقدم جبهه فرهنگی کشور ایفای نقش می‌کنند.