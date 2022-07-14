تعیین سقف قیمت برای نفت مسکو توسط گروه-۷ باعث افزایش قیمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای هشدار داد که برنامه های گروه- ۷ با هدف تعیین سقف قیمتی برای نفت این کشور به افزایش قیمت نفت خام منتهی خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: تصمیم این گروه برای تعیین سقف قیمتی در خرید نفت از مسکو سازنده نبوده و افزایش قیمت را به دنبال دارد.

«دانیل کریتنبرینک» دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام پیشتر در گفتگویی با خبرنگاران اعلام کرده بود که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور موضوع تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه را مطرح خواهد کرد.

این مقام آمریکایی گفته بود: رهبران گروه ۷، همزمان با بحث جلوگیری از دست‌یابی مسکو به درآمدها (ناشی از فروش نفت)، تعیین سقف قیمت نفت روسیه را به عنوان راه‌حلی عینی و عملی برای حفظ عرضه انرژی به بازارهای جهانی را بررسی کردند.

در خبری مرتبط، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز امروز در سخنانی اعلام کرد: روسیه، اوکراین و ترکیه در سطح نظامی در حال بررسی نتایج نشست استانبول در پایتخت های خود هستند. طرفین مجدداً با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در واقع گفتگوهای مشخصی در مورد این موضوع وجود داشت، امکان تدوین برخی از عناصر یک توافق احتمالی فراهم شد و هم اکنون روسیه، اوکراین و ترکیه از طریق نهادهای نظامی در پایتخت های خود در حال گفتگو و بررسی آن هستند. پس از آن تماس ها باید در همان قالب ادامه یابد.

در همین ارتباط، خبرگزاری اسپوتنیک ساعاتی پیش به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: تاریخ اولیه مذاکرات آتی میان ترکیه، روسیه، اوکراین و سازمان ملل در مورد «مسئله غلات» ۲۰ و ۲۱ ژوئیه (چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده، ۲۹ و ۳۰ تیر ماه) تعیین شده است.

نشست هیئت های نظامی ترکیه، روسیه، اوکراین و هیئت سازمان ملل در خصوص انتقال دریایی غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین در استانبول دیروز برگزار شد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، این نشست چهارجانبه در قصر قلندر استانبول برگزار گردید.

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه پیشتر در این باره اعلام کرده بود که موضوع صادرات غلات اوکراین با حضور مسکو، کی یف و سازمان ملل پیگیری خواهد شد.

صادارت غلات اوکراین، به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهانی، از زمان آغاز درگیری نظامی در این کشور با اختلال روبرو شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد معتقد است که مذاکرات چند جانبه به منظور حل و فصل اختلافات بر سر صادرات غلات اوکراین زمان بر خواهد بود.

«آنتونیو گوترش» پیشتر و در آستانه برگزاری نشست چهارجانبه ای با موضوع صادرات غلات اوکراین، اعلام کرده بود که مذاکرات برای ازسرگیری صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هنوز راه درازی در پیش دارد.