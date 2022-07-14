کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی اتوماتیک شهرداری کاشمر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کوهسرخی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز بکار کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی تمام اتوماتیک کاشمر که با حضور امام جمعه، نماینده مردم در مجلس، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد اظهار کرد: کارخانه جدید آسفالت کاشمر به صورت تمام اتوماتیک و بدون آلایندگی است که در هر ساعت قادر است ۱۲۰ تن آسفالت تولید کند.

شهردار کاشمر با بیان اینکه برای خرید، نصب و راه اندازی این کارخانه ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است تصریح کرد: سیلوی ذخیره آسفالت نیز با ظرفیت ۳۰ تن که امکان نگهداری آسفالت تا ۲۴ ساعت را دارد در کنار این کارخانه احداث شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری با همکاری سازمان شهرداری‌ها تا کنون هزار و ۳۰۰ تن قیر وارد مخازن شهرداری شده است افزود: به زودی ۲۹۰ تن قیر در قالب مسکن مهر و ستاد بازآفرینی تحویل نیز تحویل شهرداری می‌شود.

کوهسرخی افزود: کارخانه آسفالت، بچینگ، شن شویی، سنگ شکنی و تولیدات بتنی از جمله مجموعه‌های متصل به درآمد شهرداری است که در زمینی به مساحت ۵ هکتار مشغول به فعالیت هستند.

شهردار کاشمر گفت: با امکانات و تجهیزاتی که در این مجموعه فراهم شده امکان عرضه بتن و آسفالت برای اجرای سایر پروژه‌ها و آسفالت جاده‌های بین شهری و روستایی بوجود آمده است.