حمید نوری در حکمی غیرقانونی به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه سوئد در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

بر اساس این خبر، برای حمید نوری تاکنون ۹۳ جلسه دادگاه برگزار شده و ساندر، قاضی پرونده بیش از ۵۰ شاکی و شاهد را به دادگاه احضار کرده است.

افراد احضار شده اعضا یا وابستگان گروهک منافقین هستند، همان‌ها که به استفاده از سلاح برای ایجاد ناامنی و ترور مردم در ایران اعتراف می‌کنند.

وکلای حمید نوری هم در آخرین دفاعیات خود با زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه سوئد، ایران را مرجع صلاحیت رسیدگی این پرونده دانسته و تاکید کرده اند از این دادگاه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی استفاده شده است.