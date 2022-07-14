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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

در دادگاه سوئد؛

حمید نوری در حکمی غیرقانونی به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری در حکمی غیرقانونی به حبس ابد محکوم شد

دادگاه سوئد در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه سوئد در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

بر اساس این خبر، برای حمید نوری تاکنون ۹۳ جلسه دادگاه برگزار شده و ساندر، قاضی پرونده بیش از ۵۰ شاکی و شاهد را به دادگاه احضار کرده است.

افراد احضار شده اعضا یا وابستگان گروهک منافقین هستند، همان‌ها که به استفاده از سلاح برای ایجاد ناامنی و ترور مردم در ایران اعتراف می‌کنند.

وکلای حمید نوری هم در آخرین دفاعیات خود با زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه سوئد، ایران را مرجع صلاحیت رسیدگی این پرونده دانسته و تاکید کرده اند از این دادگاه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی استفاده شده است.

کد مطلب 5538427

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 1
      پاسخ
      حکم ظالمانه و بر خلاف حقوق تابعیت فرد است ولی در سوئد بوسیله دادگاه قانونی صادر شده است . بهتر است بگوئیم تصمیم ظالمانه و بر خلاف احترام به حقوق دیگر ملتها

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