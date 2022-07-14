اختصاص ۲۴ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز پنجشنبه در همایش روز صنعت و معدن که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اصلی کشور به ویژه در استان کردستان توسعه اقتصادی است.

وی افزود: نباید اجازه دهیم که معادلات و اتفاقات بین المللی بر روی اقتصادی داخلی تأثیرات منفی خود را بگذارد لذا نباید هرگز در امور محوله اهمال کاری داشته باشیم.

زارعی کوشا تأکید کرد: اگر می‌خواهیم که سرمایه گذار و سرمایه را به کردستان بیاوریم نباید اجازه دهیم که وی اسیر بوروکراسی اداری شده و از ادامه کارش دلسرد شود.

استاندار کردستان عنوان داشت: مدیران هرگز نمی‌توانند از پشت میز وضعیت را بررسی و کنترل کنند و از سوی دیگر نباید اجازه دهیم که واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند که این خود زمینه ساز بالا رفتن آمار بیکاری در استان می‌شود.

وی افزود: مدیر لایق و متعهد کسی است که همواره به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان است، بنابراین از مدیرانی که چنین رفتاری دارند باید تقدیر شود.

زارعی کوشا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در سفر رئیس جمهوری به کردستان برای ۲۵۱ واحد تولیدی اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

استاندار کردستان تصریح کرد: همچنین در سفر آیت الله رئیسی به کردستان بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری این استان در نظر گرفته شد.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: مجتمع فولاد بیش از یک دهه در کردستان تعطیل شده بود که با ورود سرمایه‌گذار جدید و پرداخت ۱۱۰ میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها، این واحد احیا و امسال برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.