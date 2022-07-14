گردشگری آبی آبادان و خرمشهر نیاز به حمایت بیشتر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان عصر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید و نشست مشترک با مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: ظرفیتهای گردشگری در آبادان و خرمشهر یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری در خوزستان است و در بازدید از حوزههای گردشگری آبادان و خرمشهر حوزه گردشگری آبی یکی از مهمترین حوزهها احصا شد.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه حوزه گردشگری آبی آبادان و خرمشهر نیاز به پیگیری دارد از اعطای تسهیلات لازم برای ساخت و یا واردات شناورهای تفریحی به عنوان یکی از مهمترین اقدام در این راستا اشاره کرد.
وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای صدور مجوزهای مختلف گردشگری آبی، موضوع دیگری است که به پیگیری در این حوزه نیاز دارد که تسهیل فعالیت شناورها تفریحی، راه اندازی تفریحات آبی و کسب و کارهای مرتبط با رستورانهای آبی و دریایی از جمله این موارد است.
شالبافیان در ادامه ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاهها را لازمه تحقق این هدف دانست و گفت: هماهنگی بیشتر میان دستگاهها به خصوص همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با دستگاههای ذیربط در این خصوص لازم است که به همین منظور مقرر شده تا کارگروهی به صورت مشخص موانع فعال کردن گردشگری خرمشهر و آبادان فعال شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری افزود: در این کارگروه موانع موجود بررسی و نتایج انعکاس داده میشود تا بتوان از ظرفیتهای این شهرستانها استفاده حداکثری کرده و زمینه اشتغال جوانان را در این منطقه فراهم کرد.
ورود گردشگران خارجی با خودروی شخصی
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از رایزنی برای تسهیل ورود گردشگران خارجی با خودروی شخصی خبر داد و اظهار کرد: موانع تسهیل ورود گردشگران با وسیله نقلیه خود احصا شده اما هنوز تصمیمگیری در این خصوص انجام نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این طرح با موانع متعددی مواجه است، گفت: برخی موانع رفع شده اما به خاطر تعدد موضوعات در این حوزه امید است که در ماههای آینده موافقت بقیه دستگاه هم اخذ شود تا ورود گردشگران از کشورهای همجوار با خودرو شخصی بعد از بررسی ابعاد مختلف و انجام کار کارشناسی، امکانپذیر شود.
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