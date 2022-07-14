جزئیات پرداخت یارانه سلامت/تعدیل قیمت غیر واقعی داروها

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عیناللهی، در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: بعد از موفقیتی که وزارت بهداشت در مقابله با کرونا حاصل کرد، هدف بعدی نظام سلامت، تقویت و افزایش کارآیی بیمهها است.
وی افزود: در قدم اول بحث بیمه همگانی را که سالها مورد انتظار همه بود، اجرا کردیم. مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای این مهم اعتبار در نظر گرفت و حدود ۶ میلیون نفر به افراد تحت پوشش بیمه اضافه شد.
عین اللهی ادامه داد: برای بیماریهای مزمن و صعب العلاج هم پنچ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس در نظر گرفته شد که مجموع این اقدامات زیر ساختهای مناسبی را برای گامهای بعدی فراهم آورد.
وزیر بهداشت یادآور شد: در شروع کار دولت، جلسات متعددی با حضور اساتید داروسازی، مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار و در نهایت طرحی پایه گذاری شد که تقویت بیمهها و افزایش پوشش بیمهای داروها را به همراه داشته باشد.
عین اللهی اضافه کرد: این طرح را روز گذشته با دستور رئیس جمهور و تأمین اعتباری که صورت گرفت، آغاز کردیم و هدف عمده ما از اجرای آن دسترسی آسان مردم به دارو و افزایش کارآمدی بیمهها است.
وی ادامه داد: در ابتدای کار دولت ۱۰۰ قلم دارو را تحت پوشش بیمه قرار دادیم و تلاش داریم ۳۶۶ قلم داروی دیگر را هم پوشش بیمهای دهیم. در واقع یارانه سلامت پایهگذاری شده تا به واسطه آن، پرداختی بیماران تغییر نکرده و در برخی موارد نیز کاهش پیدا کند.
عین اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح همه ۴۶۶ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار میگیرند یا خیر، گفت: داروهایی که قبلاً تحت پوشش بیمه قرار داشتند، به علاوه این تعداد دارو که اضافه میشود، مشمول بیمه خواهند بود.
وزیر بهداشت ادامه داد: تعدادی داروی پر مصرف تحت عنوان داروهای بیماران دیابتی و فشار خون نیز تحت پوشش بیمه قرار نداشت که در این طرح به داروهای بیمه شده اضافه شدند.
وی در پاسخ به این سوال که طرح حاضر چگونه باعث میشود هزینه مردم تغییر نکند و حتی کاهش یابد، گفت: قبلاً چیزی به نام یارانه سلامت وجود نداشت به عبارتی، بیمهها مبلغ پرداختی از جیب را از بیمار میگرفتند و بقیه را بیمه پرداخت میکرد؛ اکنون یارانه سلامت هم اضافه شده و کسی که بیمه است و با نسخه برای تهیه دارو مراجعه میکند، علاوه بر مبلغ پرداخت از جیب که بیمه مشخص کرده، یارانه سلامت را هم با استفاده از سامانههای نرم افزاری دریافت میکند.
عیناللهی تاکید کرد: در مورد برخی از داروها با کارشناسی که متخصصان ما صورت میدهند، اگر دارویی قیمت غیر واقعی داشته باشد، قطعاً تعدیل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: بنای ما این است که همه مردم را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهیم.
وزیر بهداشت گفت: هم اکنون سه دهک پایین جامعه یعنی حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و حدود یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خودشان مراجعه نکرده اند که با مراجعه به پایگاههای بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وزیر بهداشت اضافه کرد: بنای ما این است که هر ایرانی با ارائه کد ملی خود بیمه شود.
عیناللهی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح آن است که از اتلاف منابع جلوگیری شود، گفت: ما طرحی تحت عنوان عدالت و تعالی نظام سلامت داریم که یکی از مراحل آن بحث بیمه است و هدف اصلی از آن این است که به صنایع داخلی کمک شود و تولید باکیفیت داخل افزایش یابد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: به دنبال این هستیم که کمبود دارو را در کشور برطرف کنیم و به قدری صنایع ما قوی شوند که در صادرات دارو شاهد ارتقای جدی باشیم.
عین اللهی افزود: هدف نهایی ما این است که مطابق تأکیدات رهبری، فردی که دچار بیماری میشود، دغدغهای جز بیماری نداشته باشد و مخارج درمان و دارو را بیمه تأمین کند.
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