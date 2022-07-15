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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد؛

هوای استان مرکزی طی روزهای آتی اغلب صاف است

هوای استان مرکزی طی روزهای آتی اغلب صاف است

اراک - طبق اعلام هواشناسی استان مرکزی طی روزهای آتی هوا اغلب صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی استان مرکزی طی روز گذشته با شمالی شدن جریانات بر روی نواحی مرکزی و کویر مرکزی کشور از شدت غبار منتقل شده به استان کاسته شد.

الگوی غالب جریانات مؤثر بر روی استان از ساعات بعدازظهر امروز عمدتاً شرقی خواهد شد که به همراه افزایش سرعت وزش باد در استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در مناطق مستعد از جمله دشت میقان شرایط برای خیزش گردوخاک و انتقال آن به نواحی همجوار مساعد است.

بر این اساس هوای استان طی روزهای آتی اغلب صاف، در ساعات بعدازظهر همراه با باد و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

دمای هوا تا فردا نوسان محسوسی نخواهد داشت اما از روز شنبه تا اواخر هفته روند افزایش تدریجی خواهد داشت.

کد مطلب 5538720

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