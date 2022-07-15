فروش بلیت با اقامت اجباری در هتل/ تخلفات به تعزیرات ارجاع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن خوشخو گفت: گزارشی درباره تخلف برخی شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد که به محض دریافت گزارش، تیم ارزیابی بررسی تخلف صورت گرفته تشکیل و مشخص شد دو شرکت هواپیمایی و عوامل فروش آنها اقدام به فروش بلیت هواپیما به همراه یک شب اقامت اجباری هتل در برخی مسیرها می‌کنند.

وی با بیان اینکه اخطار کتبی به شرکت‌های هواپیمایی خاطی داده و بعد از اخطار، این تخلف مشاهده نشده است، افزود: هیچ شرکت هواپیمایی حق اضافه کردن هیچ نوع خدماتی از جمله اقامت در هتل را به هنگام فروش بلیت هواپیما ندارد و اگر گزارشی دریافت کنیم قطعاً با خاطیان برخورد کرده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد اما آنچه قانونگذار در اختیار ما قرار داده، محدودیت صدور مجوز پرواز است.

خوشخو در پاسخ به این سوال که چرا برخی سایت‌های فروش، هنگام اوج تقاضای پروازها اقدام به ابطال بلیت‌های فروخته شده می‌کنند، گفت: نمی‌توان گفت تمام ابطال‌ها به دلیل فروش به بهای بیشتر بوده، بلکه در شرایط گرمای تابستان، برخی فرودگاه‌ها محدودیت‌های پروازی به لحاظ فنی و دمایی دارند که حفظ ایمنی مسافران باعث ابطال پروازها یا تغییر در ساعت پروازها می‌شود.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: گزارش‌هایی دریافت کردیم که مسافران از یک هفته قبل بلیتی را رزرو کرده و یک روز مانده به پرواز، اعلام ابطال پرواز می‌شود، قطعاً این موضوعات در شرکت‌های هواپیمایی اتفاق نمی‌افتد زیرا بر اساس مکانیسم‌های تصویب شده، شرکت‌های هواپیمایی اقدام به گرفتن مجوز پرواز می‌کنند که خلاف آن نمی‌توانند اقدام کنند و این تخلفات در عوامل فروش که بعضاً عوامل فروش رسمی خود شرکت هواپیمایی است دیده شده است.

وی افزود: چنانچه این تخلفات از شرکت‌های هواپیمایی سر بزند اقدام به تعلیق مجوز پرواز آن شرکت می‌کنیم.