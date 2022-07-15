پیشنهاد یوونتوس به مهاجم تیم ملی ایران تایید نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در نقل و انتقالات زمستانی فصل گذشته تیم زنیت روسیه را به مقصد بایر لورکوزن آلمان ترک کرد.

گفته می‌شد آزمون در مدت زمان حضورش در زنیت از تیم‌های مختلفی از ایتالیا، انگلیس، اسپانیا و فرانسه پیشنهاد دارد.

یکی از جدی ترین تیم‌هایی که سال گذشته گفته می‌شد به دنبال آزمون است، باشگاه یوونتوس ایتالیا بود. همچنین باشگاه لیون فرانسه هم مذاکرات جدی با مهاجم ایران انجام داد اما در نهایت سردار به بایر لورکوزن رفت.

مهدی حق تعالی مدیر برنامه آزمون در گفتگو با یکی از رسانه‌های روسیه پیشنهاد فرانسوی‌ها را تایید کرد اما چیزی در مورد یوونتوس و آتالانتا ایتالیا نگفت.

وی در پاسخ به این سئوال که به جز بایر چه تیمی آزمون را می‌خواست؟ گفت: از لیون، مارسی و چند باشگاه فرانسوی دیگر پیشنهاد داشتیم. تیم‌هایی از انگلیس به صورت شفاهی علاقه مند بودند اما سردار تصمیم گرفت که در آلمان بازی کند.

مدیر برنامه آزمون در پاسخ به این سئوال که بزرگترین پیشنهاد به آزمون از کدام تیم بود؟ اظهار کرد: از بایر لورکوزن.

حق تعالی همچنین گفت که آزمون در سال دوم حضورش در زنیت می‌توانست به بایر برود اما زنیت نتوانست به موقع مهاجمی را جایگزین او کند.