همه باید در شرایط جنگ اقتصادی کنونی به دولت کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عابدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با گرامیداشت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی اظهار داشت: بهزیستی سازمانی با کارکرد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است و گستره فعالیت‌های این سازمان بخش وسیعی از جامعه را در بر می‌گیرد.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به اینکه با نگاهی گذرا به مهمترین فعالیت‌های این سازمان اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود افزود: فردای بهتر، فردایی است که جامعه ما از آسیب‌های اجتماعی عاری باشد.

وی گفت: سازمان بهزیستی زمانی در برنامه‌های خود موفق و مؤثر خواهد بود که دیگر سازمان‌ها نیز این بخش را در انجام مأموریت‌ها یاری کنند و هماهنگی بین آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت، خانواده‌ها، نیروی انتظامی، وزارت کار و سایر نهادها باید با این سازمان در کاهش آسیب‌های همکاری کنند.

وی یادآور شد: کار ویژه سازمان تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی باز توزیع عادلانه تمامی اقشار در جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر را در بر می‌گیرد و بخصوص با استفاده از سازوکارهای حمایتی و درمانگری خدماتی را به جامعه و قشر هدف خود ارائه دهند.

حجت الاسلام عابدی با اشاره به ۲۶ تیرماه ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان تصریح کرد: نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران تجلی بخش قانون در نهان خانه دموکراسی است.

وی بیان کرد: شورای نگهبان از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بود که به منظور پاسداشت از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با این احکام تشکیل شد و این نهاد عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود که توانست با صداقت در حراست از قانون و کیان ملی بیاستد.

وی گفت: اهمیت حفاظت از قانون و مردم در برابر ولنگاری برخی از سیاسیون در نظام مقدس اسلامی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم هر گاه مقوله نظارت استصوابی سهل و ممتنع فرض شد خسارات جبران ناپذیری بر ساحت مقدس میهن وارد آمده است.

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: شورای نگهبان که در طول چهل سال گذشته در راستای اهداف خود انقلابی عمل کرده است امروز نیز باید در چارچوب ضوابط و بایسته‌های انقلابی گری عمل کند.

وی با اشاره به در پیش بودن عید غدیر با اشاره به روایاتی در اهمیت این عید بزرگ گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود همه به اتفاق اصل واقعه غدیر را تأیید می‌کنند و اصل این واقعه قابل انکار نیست.

حجت الاسلام عابدی با اشاره به اینکه در شبهات غدیر برخی می‌گویند احیا کردن و نام بردن از غدیر در حال حاضر باعث از بین رفتن وحدت مسلمانان می‌شود گفت: در پاسخ به این افراد اولاً خداوند در قرآن کریم داستان‌های بسیاری را مطرح فرموده که انسان‌ها در طول تاریخ از این داستان‌ها عبرت بگیرند و اگر موضوع غدیر امروز مطرح نمی‌شد پاسخ بسیاری از سوالات ما بدون منبع می‌ماند پس این امر موجب محکم شدن و استوار شدن مفاهیم نزد ما انسان‌ها است.

وی گفت: علاوه بر آن غدیر روز تثبیت اصل امامت است و فقط منحصر به امامت حضرت علی (ع) نیست بلکه امامت امام عصر نیز با واقعه غدیر استوار می‌شود و اگر غدیر را نشناسیم این انتظار برای ما بی معنا خواهد شد.

وی تصریح کرد: روشنگری و شفافیت یکی دیگر از رموز این اتفاق است و در دنیای کنونی که شبهات و شبهه پراکنی توسط مخالفان شیعه در کتاب‌ها، سایت‌ها، ماهواره‌ها و فضای مجازی افزایش یافته است احیا کردن غدیر برای نسل جدید روشنگری به همراه دارد تا راه را گم نکنند.

امام موقت گناوه با اشاره به اینکه در این روزها انتقادهایی در مورد دولت می‌شود گفت: رئیس جمهور، دکتر رئیسی نیاز به زمان دارد و اینکه نشستن و غر زدن و نق زدن به مسئولانی که چند ماه است سرکار هستند بی انصافی در مورد دولت است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی، شرایط جنگ اقتصادی است و به فرموده رهبر معظم انقلاب همه باید در شرایط کنونی کمک کنند اضافه کرد: تخریب دولت، تخریب نظام و فرد است، دولت، دولت یک فرد و شخص نیست بلکه دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بر همه ما حفظ این نظام به تعبیر فرمایش معمار کبیر انقلاب اوجب واجبات است.

وی با اشاره به اینکه فرد فرد جامعه باید در شرایط جنگ اقتصادی کنونی کمک کنند گفت: اگر مردم در کنار دولت قرار نگیرند به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد لذا همه باید کمک کنیم تا دولت سرزنده و شاداب برای رفع مشکلات تلاش بیشتری انجام دهد.