به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان با بیان اینکه دین اسلام بدون امامت و ولایت ناقص است، اظهار داشت: آن قدر این مساله اهمیت دارد که پیامبر اسلام (ص) اگر به این دستور الهی عمل نکند، گویی رسالت خود را انجام نداده است.

امام جمعه زاهدان افزود: غدیر تنها یک حادثه و واقعه نیست؛ بلکه تاریخی است که باید هزاران بار خوانده شود؛ غدیر ادامه رسالت پیامبر اسلام (ص) و مهر تأییدی بر شایستگی و ایمان و اخلاص مولای متقیان امیرالمومنین (ع) است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: غدیر، تداوم رسالت محمد (ص) در ولایت علی علیه السلام است غدیر، عید پیمان و میثاق و عهد، عید عدالت و رهبری، عید امامت و ولایت است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: در میان اهل سنت جشن‌های غدیر، تبریک این ایام و سرودن شعر درباره این واقعه مهم رایج بوده و است.

آیت الله محامی گفت: از علما، فریختگان، ائمه جماعت و همه صاحبنظران انتظار می‌رود در این ایام به بیان فضائل نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت (ع) آن بپردازند.

وی با تبریک هفته بهزیستی اظهارداشت: با توجه به نیاز جامعه تحت پوشش این نهاد در استان علاوه بر این سازمان خیران بومی نیز برای رفع مشکلات این حوزه به میدان بیایند.