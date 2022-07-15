غرق شدن جوانی از رباط کریم در رودخانه کرج

کوروش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با غرق شدن یک مرد جوان در محدوده تونل ۴ سد امیرکبیر جاده چالوس اظهار کرد: اشاره به پس از عملیات جست‌وجو توسط عوامل بخشداری و هلال احمر، هادی اسدی جوانی ۳۰ ساله از رباط کریم که در محدوده تونل ۴ سد امیرکبیر غرق شده است.

وی بیان کرد: جسد وی توسط امیر قدمی و جمشید مهر نور با پشتیبانی هلال احمر از آب خارج و تحویل عوامل انتظامی گردید.

مدیر بحران فرمانداری کرج از گردشگران خواست تا بدون احتیاط برای شنای تابستانی به سد کرج و رودخانه‌های محور کرج چالوس نزدیک نشوند.