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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۰

مدیر بحران فرمانداری کرج خبر داد؛

غرق شدن جوانی از رباط کریم در رودخانه کرج

غرق شدن جوانی از رباط کریم در رودخانه کرج

البرز - مدیر بحران فرمانداری کرج گفت: جوانی ۳۰ ساله از رباط کریم در رودخانه کرج در محدوده تونل ۴ سد امیرکبیر غرق شد.

کوروش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با غرق شدن یک مرد جوان در محدوده تونل ۴ سد امیرکبیر جاده چالوس اظهار کرد: اشاره به پس از عملیات جست‌وجو توسط عوامل بخشداری و هلال احمر، هادی اسدی جوانی ۳۰ ساله از رباط کریم که در محدوده تونل ۴ سد امیرکبیر غرق شده است.

وی بیان کرد: جسد وی توسط امیر قدمی و جمشید مهر نور با پشتیبانی هلال احمر از آب خارج و تحویل عوامل انتظامی گردید.

مدیر بحران فرمانداری کرج از گردشگران خواست تا بدون احتیاط برای شنای تابستانی به سد کرج و رودخانه‌های محور کرج چالوس نزدیک نشوند.

کد مطلب 5538958

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