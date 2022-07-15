ورود هواپیمای حامل بایدن به فرودگاه جده عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لحظاتی قبل وارد فرودگاه ملک عبدالعزیز در جده عربستان شد.
پیش از این، شبکه الجزیره اعلام کرده بود که هواپیمای حامل «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تل آویو را به مقصد جده ترک کرده است و این نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از فلسطین اشغالی به طور مستقیم به عربستان سعودی سفر میکند.
قرار است بایدن در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه اردن، عراق و مصر در جده شرکت کند.
از سوی دیگر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته انتظار افزایش تولید نفت بعد از سفر «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا به عربستان سعودی را ندارد.
سالیوان گفت: فکر نمیکنم در این زمینه باید منتظر یک بیانیه دوجانبه باشیم چون ما معتقدیم هرگونه اقدام اضافه برای اطمینان از وجود منابع کافی انرژی جهت حفظ سلامت اقتصاد جهانی در بستر اوپکپلاس گرفته خواهد شد.
او همچنین خاطرنشان کرد که سفر بایدن به عربستان سعودی یک درخواست نبوده بلکه تصمیمی راهبردی بوده که از سوی رئیسجمهور اتخاذ شده است. او گفت: همانطور که رئیسجمهور گفته است قرار نیست آمریکا در اینجا خلایی باقی بگذارد که چین و روسیه آن را پر کنند.
نظر شما