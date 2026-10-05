تخریب ۱۵۰ ویلا و بنای غیرمجاز در ۸ هکتار از اراضی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، دادستان شهریار، در حاشیه اجرای مرحله دیگری از طرح برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی موجب کاهش اراضی تولیدی و تغییر کاربری آنها شده و برای جلوگیری از تداوم این روند، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این مرحله ۱۵۰ ویلا و بنای غیرمجاز در هشت هکتار از اراضی کشاورزی حومه باغستان تخریب شد.

اسحاق یوسف پور، مدیر جهاد کشاورزی شهریار نیز با اشاره به صدور اخطارهای متعدد گفت: برخی افراد سودجو با وجود دریافت اخطارهای جهاد کشاورزی همچنان به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی ادامه می‌دهند که در نهایت با صدور دستور قضایی، بناهای غیرمجاز تخریب می‌شوند.

وی در پایان از شهروندان خواست پیش از خرید زمین یا آغاز ساخت‌وساز، وضعیت کاربری و امکان قانونی ساخت‌وساز را از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند تا از بروز خسارت و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.