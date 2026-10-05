به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری صبح دوشنبه در نخستین همایش مدیریت مشارکتی آب مازندران با عنوان «شکرانه تأمین آب برنج؛ از مشارکت تا حکمرانی آب» اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی در کشور توسط مردم انجام می‌شود و به همین دلیل، پایه و اساس هر برنامه توسعه‌ای در این بخش باید بر مشارکت فعال بهره‌برداران استوار باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، افزود: این بخش ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی دارد و نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور طی سال گذشته به‌خوبی نمایان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حرکت به سمت مدیریت مشارکتی را از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: در این الگو، دولت باید بستر و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و مردم و بهره‌برداران نیز مدیریت امور خود را بر عهده بگیرند.

تیموری ادامه داد: مشارکت مردم نباید تنها به مرحله اجرا محدود شود، بلکه در بخش‌هایی از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیز لازم است نقش بهره‌برداران پررنگ‌تر شود.

ضرورت واگذاری بخشی از مدیریت آب به کشاورزان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز در این همایش با اشاره به ضرورت تغییر شیوه مدیریت منابع آب گفت: تحقق مدیریت مشارکتی مستلزم واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی است.

حیدر داوودیان اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه بر مدیریت مشارکتی تأکید دارد و باید از مدیریت صرفاً دولتی منابع آب عبور کرده و دولت بیشتر نقش تنظیم‌گری را ایفا کند.

وی با بیان اینکه کشاورزان بانیان اصلی آب در بخش کشاورزی هستند، افزود: تقویت تشکل‌های موجود و افزایش مشارکت بهره‌برداران می‌تواند اثربخشی مصرف آب و کیفیت مدیریت منابع را ارتقا دهد.

داوودیان همکاری فرمانداران، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاران، شوراها و بخشداران را برای شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های آب ضروری دانست.

تشکل‌های کشاورزی؛ لازمه مدیریت مشارکتی آب

فرماندار بهشهر نیز با تأکید بر محدودیت منابع آب، شکل‌گیری تشکل‌های فعال کشاورزی را یکی از الزامات مدیریت مشارکتی دانست.

محمد حامدی رستمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت آب و کشاورزی در استان، باید از ظرفیت خود کشاورزان در مدیریت منابع استفاده شود و دستگاه‌های اجرایی نیز برای شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های تخصصی همکاری کنند.

وی بهره‌برداری از سد و شبکه گلورد را ظرفیتی مهم برای توسعه کشاورزی منطقه عنوان کرد و افزود: توسعه آبیاری با استفاده از ظرفیت این سد می‌تواند آثار قابل توجهی در شهرستان بهشهر داشته باشد.

فرماندار بهشهر همچنین بر ضرورت عبور از کشاورزی معیشتی و حرکت به سمت کشاورزی صنعتی تأکید کرد و گفت: بخشی از کشاورزان این مسیر را آغاز کرده‌اند، اما برای توسعه پایدار بخش کشاورزی باید نگاه جدیدی به این حوزه شکل گیرد.